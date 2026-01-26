'DecoMasters': Lista completa con las diez parejas de famosos participantes del nuevo talent de TVE

Tras poner a los famosos a cocinar y a coser en 'MasterChef' y 'Maestros de la costura', TVE y Shine Iberia vuelven a unir sus fuerzas en un nuevo talent ahora con la decoración como punto de partida. Así nace 'DecoMasters', un nuevo formato que llega a La 1 este lunes a partir de las 23.10 horas.

El matrimonio formado por Isa Pantoja y Asraf Beno; Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia; las parejas de amigos formadas por Antonia Dell’Atte y María Zurita, Eduardo Casanova y Canco Rodríguez, Eduardo Navarrete y la Terre, Raquel Meroño y Belén López, y King Bru y Andrea; los hermanos Samantha y Colate Vallejo-Nágera; Lucía Dominguín y su hija Palito Dominguín; y los gemelos Jesús y Daniel Oviedo, conocidos como Gemeliers, son las diez parejas de celebrities embarcadas en un desafío nunca visto en televisión que revolucionará y democratizará el mundo del interiorismo y la decoración.

La actriz y presentadora Patricia Montero será la mejor maestra de ceremonias y los proyectos de las parejas estarán supervisados por dos jueces: el multipremiado diseñador de interiores Lorenzo Castillo y la editora de revistas de decoración de Hearst Marta Riopérez. Les guiarán en cada paso, ofrecerán valiosos consejos y serán implacables a la hora de evaluarlos. Incluso contarán con grandes nombres del mundo de la decoración en cada prueba. Se exigirá que cada propuesta combine funcionalidad y belleza, que transmita autenticidad, calidad y una visión capaz de emocionar y reflejar la esencia de quien lo diseña.

Con idea de poner la decoración al alcance de todo el mundo, se compartirán trucos e ideas creativas y económicas para que cualquier persona, sin importar experiencia o recursos, pueda encontrar inspiración y transformar ambientes con pequeños cambios llenos de estilo.

Así es la mecánica de 'DecoMasters'

Cada programa constará de dos partes: la primera será una prueba grupal en la que los concursantes trabajarán divididos en dos grupos y harán realidad un diseño elegido de forma conjunta. Para ello, primero, cada pareja creará su propuesta para abordar el reto que les proponga un cliente. Después, cada uno de los dos equipos dispondrá de 10 minutos para decidir cuál es la mejor opción. Los autores del planteamiento ganador asumirán el liderazgo como jefes de proyecto y organizarán las tareas de sus compañeros.

El principal objetivo será cumplir con las necesidades y demandas de los propietarios con una propuesta funcional que refleje la personalidad de sus dueños, ajustándose a un presupuesto. Tras dos días de intenso esfuerzo, el jurado evaluará la transformación del espacio y el equipo perdedor se enfrentará a la prueba de eliminación, en la que cada pareja desarrollará su propio proyecto durante dos días para atender las demandas de nuevos clientes. Al final de cada programa, el tándem menos brillante se despedirá de la competición.

En todo momento, las parejas contarán con una carpa habilitada con el material necesario donde podrán acudir tantas veces como quieran y coger lo que necesiten. Además, en la eliminación, la pareja que quiera algún material extra, que no esté disponible en la carpa, saldrá a comprarlo en la llamada ‘Carrera Decoexprés’, mientras los demás compañeros siguen trabajando. Durante todo el proceso de trabajo, siempre tendrán la ayuda de una cuadrilla de profesionales, que solo intervendrá en las tareas que entrañan algún riesgo.

Las parejas de concursantes de 'DecoMasters'

Isa Pantoja y Asraf Beno

Isa Pantoja y su marido Asraf Beno son sin duda una de las parejas estrella de esta primera edición de 'DecoMasters'. Para ambos será su primer concurso en TVE después de que ambos tengan experiencia en diversos realitys como 'GH VIP', donde se conocieron hace ocho años.

Ambos también participaron en diferentes ediciones de 'La isla de las tentaciones'. 'DecoMasters' supone su primer talent show aunque no su primer programa como pareja pues ya participaron también como dúo en 'La casa fuerte'.

Mar Flores y Carlo Costanzia

Carlo Costanzia y Mar Flores, fichajes de 'DecoMasters'.

Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia son la otra pareja estelar de 'DecoMasters'. Es la primera vez que ambos participan juntos en un programa de televisión. Para la modelo supone su salto a TVE después de haber participado en otros programas como 'Mask singer' y 'El desafío' en Antena 3. Para Carlo Costanzia supone un nuevo reto en televisión donde ya le vimos como concursante en 'Esta noche gano yo' en Telecinco.

Gracias a 'DecoMasters' podremos ver la verdadera relación de madre e hijo que ha dado mucho que hablar en este último año sobre todo a raíz de la publicación de las memorias de la ex modelo acusando de malos tratos a su ex pareja, y padre de Carlo Costanzia, Carlo Costanzia di Costiglione.

Samantha Vallejo-Nágera y Colate Vallejo-Nágera

Samantha Vallejo-Nágera y su hermano Colate participarán por primera vez en un programa de televisión formando pareja. Para la chef supone un nuevo reto después de dejar 'MasterChef' tras 13 años formando parte del jurado.

Para el empresario, 'DecoMasters' supondrá un nuevo reto en televisión tras haberle visto en numerosos programas como '¡Mira quién baila!', 'Supervivientes' o 'Baila como puedas'.

Antonia Dell'Atte y María Zurita

Una de las parejas más sorprendentes e imprevisibles de esta edición de 'DecoMasters' la forman la ex modelo y presentadora italiana Antonia Dell'Atte y su amiga, la traductora y empresaria María Zurita. Ambas ya saben lo que es participar en un programa de TVE pues participaron en 'MasterChef Celebrity'.

Queda por ver cómo se les dará el trabajo de decoración y cómo será esta relación entre la italiana y la prima del rey Felipe VI teniendo en cuenta además que Antonia ha denunciado los malos tratos de Alessandro Lequio, familiar de Juan Carlos I.

Lucía Dominguín y Palito Dominguín

Lucía Dominguín y su hijo Palito Dominguín formarán tándem en 'DecoMasters' para demostrar como una relación de madre e hija puede ir mucho más allá de lo familiar y ser las mejores amigas. Ambas ya saben lo que es trabajar juntas pues de hecho tienen un libro conjunto, 'Casa Dominguín'.

Además las dos saben perfectamente lo que es concursar en un programa de televisión. La madre participó en 'MasterChef Celebrity' y 'Pesadilla en El Paraíso' mientras la hija también probó suerte en el talent de cocina y fue concursante de 'Supervivientes'.

Eduardo Casanova y Canco Rodríguez

Los actores Eduardo Casanova y Canco Rodríguez vuelven a coincidir en un programa de televisión después de que ambos ya participaran el año pasado en la primera edición de 'Maestros de la costura Celebrity'. Pero además los dos actores se conocieron en 'Aída' y han vuelto a trabajar juntos también en la película 'Aída y vuelta' que se estrena el próximo 30 de enero.

Más allá de 'Maestros de la costura', los dos tienen gran experiencia en programas de televisión pues Edu Casanova participó en 'MasterChef Celebrity' mientras Canco Rodríguez hizo lo propio en 'Tu cara me suena'.

Eduardo Navarrete y La Terremoto de Alcorcón

Otros dos rostros que saben lo que es coincidir y trabajar juntos son el diseñador Eduardo Navarrete y la vedette, actriz y cantante La Terremoto de Alcorcón. Además son rostros habituales tanto de TVE como de Shine Iberia pues los dos han participado en 'MasterChef Celebrity' así como en 'Maestros de la costura Celebrity'.

La participación de Eduardo Navarrete en 'DecoMasters' va a coincidir con la emisión de 'El desafío', en cuya sexta edición también participa. No obstante, cabe recordar que el programa de Antena 3 se graba con casi un año de antelación.

Daniel y Jesús Oviedo, 'Los Gemeliers'

Gemeliers, el dúo formado por los hermanos Jesús y Daniel Oviedo se estrenan en un talent de TVE después de llevar prácticamente desde que son pequeños ligados a la televisión.

Después de su paso por 'La Voz Kids', ambos probaron suerte en otros programas como 'Tu cara me suena' y 'Secret story: la casa de los secretos'. Pero además también fueron jurado de 'Vaya fauna' y se dieron a conocer en el programa de Juan y Medio, 'Menuda Noche' en Canal Sur.

Raquel Meroño y Belén López

Las actrices Raquel Meroño y Belén López llegan a 'DecoMasters' como grandes amigas después de haber coincidido ambas en la serie 'Esencia de poder' en Telecinco en el año 2001. Ahora ambas demostrarán que están compenetradas y que pueden con todo.

Raquel Meroño vuelve a un talent de TVE y Shine Iberia después de haber sido la ganadora de la quinta edición de 'MasterChef Celebrity'. Mientras que Belén López vuelve a probar suerte tras su paso por la sexta edición del talent de cocina.

King Bru y Andy Andrea

Son la pareja más desconocida de todo el casting de 'DecoMasters'. Él, Bruno Berthuit, ya sabe lo que es participar en un programa de televisión pues concursó en 'Next Level Chef', el fallido talent de cocina que emitió Telecinco hace justo un año.

Mientras que Andrea Sánchez, más conocida como Andy Andrea, debutará en la pequeña pantalla tras haberse hecho un hueco en el mundo de los influencers con sus vídeos de humor y comedia en Tik-Tok e Instagram.