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'Anatomía de un instante', 'La Promesa' y 'Sueños de libertad', las series españolas que aspiran a triunfar en los Premios Platino

por El Televisero

'Anatomía de un instante' es la gran favorita de los Premios Platino mientras que 'La Promesa' y 'Sueños de libertad' competirán por el mismo galardón

La Promesa / Anatomía de un instante / Sueños de libertad
La Promesa / Anatomía de un instante / Sueños de libertad | TVE / Movistar Plus+ / Antena 3

30 películas y 19 series componen el plantel de finalistas para la XIII edición de los premios PLATINO XCARET. Entre ellas, hay tres ficciones españolas como 'Anatomía de un instante', 'La Promesa' y 'Sueños de libertad'. Siendo la serie de Movistar Plus+ una de las máximas favoritas a llevarse los galardones junto a la argentina 'El eternauta'.

Producciones de 14 países iberoamericanos competirán por el mayor galardón del audiovisual en español y portugués en la Gala que el próximo 9 de mayo llenará el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México) con el mejor talento del cine y la televisión de Iberoamérica.

Más allá de las series, también son muchos actores y actrices españoles los que aspiran a ganar alguno de los galardones en la próxima gala de los Premios Platino. Nombres como Álvaro Morte, David Lorente, Eduard Fernández, Javier Cámara, Carla Quílez y Candela Peña.

Lista de series nominadas a los XIII Premios Platino

Mejor miniserie o teleserie de ficción o documental

  • 'Anatomía de un instante' (Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo y Alberto Rodríguez - España)
  • 'Chespirito: sin querer queriendo' (México)
  • 'El Eternauta' (Bruno Stagnaro - Argentina)
  • 'Las muertas' (Luis Estrada - México)

Mejor serie de larga duración

  • 'Beleza Fatal' (Raphael Montes - Brasil)
  • 'La promesa' (Josep Cister Rubio - España)
  • 'Sueños de libertad' (Beatriz Duque y Verónica Viñé - España)
  • 'Velvet: el Nuevo Imperio' (Estados Unidos)

Mejor dirección en una miniserie o teleserie

  • Bruno Stagnaro (El Eternauta, Argentina)
  • Mariano Varela y Ariel Winograd (Menem, Argentina)
  • Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo y Alberto Rodríguez (Anatomía de un instante, España)
  • Rodrigo Guerrero (Estado de fuga: 1986, Colombia)

 Mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie

  • Álvaro Morte (Anatomía de un instante, España)
  • Javier Cámara (Yakarta, España)
  • Leonardo Sbaraglia (Menem, Argentina)
  • Ricardo Darín (El Eternauta, Argentina)

Mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie

  • Candela Peña (Furia, España)
  • Carla Quílez (Yakarta, España)
  • Griselda Siciliani (Envidiosa, Temporada 2, Argentina)
  • Paulina Gaitán (Las muertas, México) 

Mejorinterpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie 

  • Andrea Pietra (El Eternatura, Argentina)
  • Leticia Huijara (Las muertas, México)
  • Lorena Vega (Envidiosa, Temporada 2, Argentina)
  • Yalitza Aparicio (Cometierra, México)

Mejor interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie 

  • César Troncoso (El Eternauta, Argentina)
  • David Lorente (Anatomía de un instante, España)
  • Eduard Fernández (Anatomía de un instante, España)
  • Juan Lecanda (Chespirito: sin querer queriendo, México)

Mejor música original en miniserie o teleserie:

  • Antônio Pinto y Gabriel Ferreira (Ângela Diniz: Assassinada e Condenada, Brasil)
  • Federico Jusid (El Eternauta, Argentina)
  • Julio de la Rosa (Anatomía de un instante, España)
  • Manuel J. Gordillo (Estado de fuga: 1986, Colombia)

 Mejor dirección de arte en miniserie o teleserie

  • María Battaglia y Julián Romera (El Eternauta, Argentina)
  • Natalia Mendiburu (Menem, Argentina)
  • Pepe Domínguez del Olmo (Anatomía de un instante, España)
  • Salvador Parra (Las muertas, México)

Mejor dirección de montaje en miniserie o releserie

  • Alejandro Brodershon y Alejandro Parysow (El Eternauta, Argentina)
  • Andrés Quaranta (Menem, Argentina)
  • Jose M. G. Moyano (Anatomía de un instante, España)
  • Valeria Valenzuela y María José Cuevas (Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, México)

Mejor dirección de sonido en miniserie o teleserie

  • Alejandro de Icaza (Mentiras: La serie, México)
  • Andrés Silva Díaz y Alejandro Uribe-Holguín (Estado de fuga: 1986, Colombia)
  • Daniel de Zayas (Anatomía de un instante, España)
  • Martín Grignaschi (El Eternauta, Argentina) 

Mejor dirección de fotografía en miniserie o teleserie

  • Alberto Anaya Adalid (Las muertas, México)
  • Álex Catalán (Anatomía de un instante, España)
  • Diego Jiménez (Estado de fuga: 1986, Colombia)
  • Gastón Girod (El Eternauta, Argentina) 

Mejores efectos especiales en miniserie o teleserie

  • Daniel de la Madrid y Alejandro Valente (Cometierra, México)
  • Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol (El Eternauta, Argentina)
  • Guille Lawlor, Bruno Fauceglia y Ezequiel Hasl (Menem, Argentina)
  • Ricardo Arvizu (Cada minuto cuenta S2, México)

Mejor diseño de vestuario en miniserie o teleserie

  • Annai Ramos (Nadie nos vio partir, México)
  • Fernando García (Anatomía de un instante, España)
  • Julián Grijalba (Estado de fuga: 1986, Colombia)
  • Patricia Conta (El Eternauta, Argentina)
  • Pilar González (Menem, Argentina) 

Mejor maquillaje y peluquería en miniserie o teleserie

  • Alejandra Velarde (Mentiras: La serie, México)
  • Dino Balanzino y Ángela Garacija (El Eternauta, Argentina)
  • Marcos Cáceres y Dolores Giménez (Menem, Argentina)
  • Yolanda Piña y Nacho Díaz (Anatomía de un instante, España) 

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