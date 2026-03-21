'Anatomía de un instante', 'La Promesa' y 'Sueños de libertad', las series españolas que aspiran a triunfar en los Premios Platino

30 películas y 19 series componen el plantel de finalistas para la XIII edición de los premios PLATINO XCARET. Entre ellas, hay tres ficciones españolas como 'Anatomía de un instante', 'La Promesa' y 'Sueños de libertad'. Siendo la serie de Movistar Plus+ una de las máximas favoritas a llevarse los galardones junto a la argentina 'El eternauta'.
Producciones de 14 países iberoamericanos competirán por el mayor galardón del audiovisual en español y portugués en la Gala que el próximo 9 de mayo llenará el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México) con el mejor talento del cine y la televisión de Iberoamérica.
Más allá de las series, también son muchos actores y actrices españoles los que aspiran a ganar alguno de los galardones en la próxima gala de los Premios Platino. Nombres como Álvaro Morte, David Lorente, Eduard Fernández, Javier Cámara, Carla Quílez y Candela Peña.
Lista de series nominadas a los XIII Premios Platino
Mejor miniserie o teleserie de ficción o documental
- 'Anatomía de un instante' (Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo y Alberto Rodríguez - España)
- 'Chespirito: sin querer queriendo' (México)
- 'El Eternauta' (Bruno Stagnaro - Argentina)
- 'Las muertas' (Luis Estrada - México)
Mejor serie de larga duración
- 'Beleza Fatal' (Raphael Montes - Brasil)
- 'La promesa' (Josep Cister Rubio - España)
- 'Sueños de libertad' (Beatriz Duque y Verónica Viñé - España)
- 'Velvet: el Nuevo Imperio' (Estados Unidos)
Mejor dirección en una miniserie o teleserie
- Bruno Stagnaro (El Eternauta, Argentina)
- Mariano Varela y Ariel Winograd (Menem, Argentina)
- Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo y Alberto Rodríguez (Anatomía de un instante, España)
- Rodrigo Guerrero (Estado de fuga: 1986, Colombia)
Mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie
- Álvaro Morte (Anatomía de un instante, España)
- Javier Cámara (Yakarta, España)
- Leonardo Sbaraglia (Menem, Argentina)
- Ricardo Darín (El Eternauta, Argentina)
Mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie
- Candela Peña (Furia, España)
- Carla Quílez (Yakarta, España)
- Griselda Siciliani (Envidiosa, Temporada 2, Argentina)
- Paulina Gaitán (Las muertas, México)
Mejorinterpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie
- Andrea Pietra (El Eternatura, Argentina)
- Leticia Huijara (Las muertas, México)
- Lorena Vega (Envidiosa, Temporada 2, Argentina)
- Yalitza Aparicio (Cometierra, México)
Mejor interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie
- César Troncoso (El Eternauta, Argentina)
- David Lorente (Anatomía de un instante, España)
- Eduard Fernández (Anatomía de un instante, España)
- Juan Lecanda (Chespirito: sin querer queriendo, México)
Mejor música original en miniserie o teleserie:
- Antônio Pinto y Gabriel Ferreira (Ângela Diniz: Assassinada e Condenada, Brasil)
- Federico Jusid (El Eternauta, Argentina)
- Julio de la Rosa (Anatomía de un instante, España)
- Manuel J. Gordillo (Estado de fuga: 1986, Colombia)
Mejor dirección de arte en miniserie o teleserie
- María Battaglia y Julián Romera (El Eternauta, Argentina)
- Natalia Mendiburu (Menem, Argentina)
- Pepe Domínguez del Olmo (Anatomía de un instante, España)
- Salvador Parra (Las muertas, México)
Mejor dirección de montaje en miniserie o releserie
- Alejandro Brodershon y Alejandro Parysow (El Eternauta, Argentina)
- Andrés Quaranta (Menem, Argentina)
- Jose M. G. Moyano (Anatomía de un instante, España)
- Valeria Valenzuela y María José Cuevas (Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, México)
Mejor dirección de sonido en miniserie o teleserie
- Alejandro de Icaza (Mentiras: La serie, México)
- Andrés Silva Díaz y Alejandro Uribe-Holguín (Estado de fuga: 1986, Colombia)
- Daniel de Zayas (Anatomía de un instante, España)
- Martín Grignaschi (El Eternauta, Argentina)
Mejor dirección de fotografía en miniserie o teleserie
- Alberto Anaya Adalid (Las muertas, México)
- Álex Catalán (Anatomía de un instante, España)
- Diego Jiménez (Estado de fuga: 1986, Colombia)
- Gastón Girod (El Eternauta, Argentina)
Mejores efectos especiales en miniserie o teleserie
- Daniel de la Madrid y Alejandro Valente (Cometierra, México)
- Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol (El Eternauta, Argentina)
- Guille Lawlor, Bruno Fauceglia y Ezequiel Hasl (Menem, Argentina)
- Ricardo Arvizu (Cada minuto cuenta S2, México)
Mejor diseño de vestuario en miniserie o teleserie
- Annai Ramos (Nadie nos vio partir, México)
- Fernando García (Anatomía de un instante, España)
- Julián Grijalba (Estado de fuga: 1986, Colombia)
- Patricia Conta (El Eternauta, Argentina)
- Pilar González (Menem, Argentina)
Mejor maquillaje y peluquería en miniserie o teleserie
- Alejandra Velarde (Mentiras: La serie, México)
- Dino Balanzino y Ángela Garacija (El Eternauta, Argentina)
- Marcos Cáceres y Dolores Giménez (Menem, Argentina)
- Yolanda Piña y Nacho Díaz (Anatomía de un instante, España)
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