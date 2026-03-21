'Anatomía de un instante', 'La Promesa' y 'Sueños de libertad', las series españolas que aspiran a triunfar en los Premios Platino

30 películas y 19 series componen el plantel de finalistas para la XIII edición de los premios PLATINO XCARET. Entre ellas, hay tres ficciones españolas como 'Anatomía de un instante', 'La Promesa' y 'Sueños de libertad'. Siendo la serie de Movistar Plus+ una de las máximas favoritas a llevarse los galardones junto a la argentina 'El eternauta'.

Producciones de 14 países iberoamericanos competirán por el mayor galardón del audiovisual en español y portugués en la Gala que el próximo 9 de mayo llenará el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México) con el mejor talento del cine y la televisión de Iberoamérica.

Más allá de las series, también son muchos actores y actrices españoles los que aspiran a ganar alguno de los galardones en la próxima gala de los Premios Platino. Nombres como Álvaro Morte, David Lorente, Eduard Fernández, Javier Cámara, Carla Quílez y Candela Peña.

Lista de series nominadas a los XIII Premios Platino

Mejor miniserie o teleserie de ficción o documental

'Anatomía de un instante' (Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo y Alberto Rodríguez - España)

'Chespirito: sin querer queriendo' (México)

(México) 'El Eternauta' (Bruno Stagnaro - Argentina)

'Las muertas' (Luis Estrada - México)

Mejor serie de larga duración

'Beleza Fatal' (Raphael Montes - Brasil)

'La promesa' (Josep Cister Rubio - España)

'Sueños de libertad' (Beatriz Duque y Verónica Viñé - España)

'Velvet: el Nuevo Imperio' (Estados Unidos)

Mejor dirección en una miniserie o teleserie

Bruno Stagnaro (El Eternauta, Argentina)

Mariano Varela y Ariel Winograd (Menem, Argentina)

Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo y Alberto Rodríguez ( Anatomía de un instante , España)

Rodrigo Guerrero (Estado de fuga: 1986, Colombia)

Mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie

Álvaro Morte ( Anatomía de un instante, España)

Javier Cámara ( Yakarta , España)

Leonardo Sbaraglia (Menem, Argentina)

Ricardo Darín (El Eternauta, Argentina)

Mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie

Candela Peña ( Furia , España)

Carla Quílez ( Yakarta, España)

Griselda Siciliani (Envidiosa, Temporada 2, Argentina)

Paulina Gaitán (Las muertas, México)

Mejorinterpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie

Andrea Pietra (El Eternatura, Argentina)

Leticia Huijara (Las muertas, México)

Lorena Vega (Envidiosa, Temporada 2, Argentina)

Yalitza Aparicio (Cometierra, México)

Mejor interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie

César Troncoso (El Eternauta, Argentina)

David Lorente ( Anatomía de un instante , España)

Eduard Fernández ( Anatomía de un instante , España)

Juan Lecanda (Chespirito: sin querer queriendo, México)

Mejor música original en miniserie o teleserie:

Antônio Pinto y Gabriel Ferreira (Ângela Diniz: Assassinada e Condenada, Brasil)

Federico Jusid (El Eternauta, Argentina)

Julio de la Rosa ( Anatomía de un instante, España)

Manuel J. Gordillo (Estado de fuga: 1986, Colombia)

Mejor dirección de arte en miniserie o teleserie

María Battaglia y Julián Romera (El Eternauta, Argentina)

Natalia Mendiburu (Menem, Argentina)

Pepe Domínguez del Olmo (Anatomía de un instante, España)

Salvador Parra (Las muertas, México)

Mejor dirección de montaje en miniserie o releserie

Alejandro Brodershon y Alejandro Parysow (El Eternauta, Argentina)

Andrés Quaranta (Menem, Argentina)

Jose M. G. Moyano ( Anatomía de un instante, España)

Valeria Valenzuela y María José Cuevas (Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, México)

Mejor dirección de sonido en miniserie o teleserie

Alejandro de Icaza (Mentiras: La serie, México)

Andrés Silva Díaz y Alejandro Uribe-Holguín (Estado de fuga: 1986, Colombia)

Daniel de Zayas ( Anatomía de un instante, España)

Martín Grignaschi (El Eternauta, Argentina)

Mejor dirección de fotografía en miniserie o teleserie

Alberto Anaya Adalid (Las muertas, México)

Álex Catalán ( Anatomía de un instante, España)

Diego Jiménez (Estado de fuga: 1986, Colombia)

Gastón Girod (El Eternauta, Argentina)

Mejores efectos especiales en miniserie o teleserie

Daniel de la Madrid y Alejandro Valente (Cometierra, México)

Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol (El Eternauta, Argentina)

Guille Lawlor, Bruno Fauceglia y Ezequiel Hasl (Menem, Argentina)

Ricardo Arvizu (Cada minuto cuenta S2, México)

Mejor diseño de vestuario en miniserie o teleserie

Annai Ramos (Nadie nos vio partir, México)

Fernando García ( Anatomía de un instante, España)

Julián Grijalba (Estado de fuga: 1986, Colombia)

Patricia Conta (El Eternauta, Argentina)

Pilar González (Menem, Argentina)

Mejor maquillaje y peluquería en miniserie o teleserie