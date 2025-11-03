Mediaset suma otro fracaso y cancela precipitadamente una de sus apuestas de la temporada

Duro golpe para Oriana Marzoli y Sebastián Gallego. Según ha avanzado la cuenta de 'Poco Pasa TV', Mediaset ha decidido prescindir del proyecto que ambos estrenaron hace mes y medio en la plataforma digital del ente: 'El loco amor'. Un nuevo tropiezo que suman en el grupo, pues ésta era una de las grandes apuestas llegándose incluso a presentar en el FesTVal de Vitoria.

"Mediaset pone fin a 'El loco amor'; El dating presentado por Sebastián Gallego y Oriana en Mediaset Infinity", ha informado en redes sociales 'Poco pasa TV'. Así pues, ésta misma fuente ha arrojado más información sobre el precipitado final del proyecto de Marzoli : "Aunque el formato iba a estar en emisión hasta el primer trimestre de 2026, el grupo ha decidido cancelarlo".

Una decisión que ya se le habría comunicado al equipo. Y es que, tal y como se explica, "las grabaciones finalizarán esta semana". No obstante, los seguidores del espacio podrán seguir disfrutando de las entregas ya rodadas, puesto que "continuará emitiéndose durante todo el mes de noviembre". A partir de ahí, el formato será historia.

Así es el fallido y pronto extinto programa de Mediaset Infinity: 'El loco amor'

Cabe recordar que 'El loco amor' se presentó a bombo y platillo en el reconocido 'FesTVal' de Vitoria con sus dos presentadores: Sebastián Gallego y Oriana Marzoli. El programa, que prometía revolucionar la forma de buscar pareja, ejercía de cupido de dos solteros o solteras que tenían la oportunidad de conocer a tres candidatos cada uno mediante diferentes tipos de citas, con las redes sociales como parte esencial de la dinámica.

Otra de las novedades que incorporaba el formato producido junto a Bulldog TV era su localización: en vez de desarrollarse en un plató de televisión, las grabaciones se realizaban en un local real del centro de Madrid. Allí los participantes (inconquistables y conquistadores) convivían, bailaban en pro de encontrar la afinidad necesaria para "hacer match".

El programa, que se había estrenado en exclusiva en Mediaset Infinity el 15 de septiembre de 2025, se viene emitiendo de lunes a viernes a las 14:00 horas, de forma gratuita. Pero finalmente la compañía ha decidido cancelar el formato tras una emisión limitada, cerrando así una de sus apuestas recientes por el entretenimiento digital y por el impulso de la plataforma.