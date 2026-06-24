Alfonso Arús emite un alto comunicado sobre la situación de Angie Cárdenas tras su retirada de 'Aruser@s' en laSexta

Alfonso Arús ha tenido que paralizar 'Aruseros' este miércoles para abordar la creciente preocupación de muchos espectadores por una persona de su círculo más íntimo. Así, el presentador de La Sexta se ha pronunciado sobre la prolongada ausencia de Angie Cárdenas en el programa, aclarando a los seguidores del magacín el estado de salud de su mujer tras varios días causando baja en el programa.

Si bien el rostro de La Sexta suele arrancar la jornada acompañado en plató por gran parte de su familia, desde hace unos días los seguidores de 'Aruseros' se han percatado de una pronunciada ausencia que, por el momento, no había suscitado ningún tipo de pronunciamiento por parte del presentador o el equipo del programa.

Alfonso Arús aclara la desaparición de Angie Cárdenas de 'Aruseros': "Se incorporará en breve"

Sin embargo, con el paso de los días, la preocupación por el estado de salud de Angie Cárdenas ha ido creciendo, y Alfonso Arús se ha visto obligado a realizar un inciso en la emisión de este miércoles dirigiéndose a la audiencia con un mensaje tranquilizador. "Agradecemos a la gente que se preocupa por Angie. Está bien de salud y se incorporará en breve de nuevo al programa", ha aclarado el comunicador.

Así, el presentador ha querido poner punto y final a la especulación sobre el estado de su mujer, despejando los rumores que vinculaban su desaparición del programa a un revés de salud o una enfermedad. Sin embargo, el líder de 'Aruseros' ha optado por no ofrecer ningún detalle concreto sobre el motivo por el que la colaboradora habitual no ha acudido a su puesto durante los últimos días.

Y aunque Alfonso Arús no ha fijado una fecha concreta para el regreso de Angie Cárdenas a su silla habitual en el magacín de La Sexta, es de esperar que a finales de esta semana, o la siguiente, los espectadores vuelvan a disfrutar de la estampa familiar al concreto conformada por el presentador, su mujer y sus dos hijos, Hans y Tatiana Arús.