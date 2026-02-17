Una mítica colaboradora de 'Aruseros' inicia acciones legales tras su despido del programa de La Sexta

Meses después de desaparecer de su puesto habitual en 'Aruseros' sin explicación alguna, Patricia Benítez ha reaparecido en redes para romper su silencio. La antigua colaboradora del magacín vespertino de La Sexta conducido por Alfonso Arús se ha pronunciado sobre su repentina salida del programa, aclarando que no fue su decisión y anunciando medidas legales contra el programa.

Desde mediados de noviembre, la colaboradora que se sentaba a la izquierda de Arús y que había formado parte del elenco desde 2024 desapareció sin dejar rastro y ninguno de sus compañeros aclaró a la audiencia el motivo de su salida. No ha sido hasta ahora cuando, a través de un comunicado en dos partes en su perfil de Instagram, la periodista se ha pronunciado sin cortarse sobre la naturaleza de su despido.

Patricia Benítez rompe su silencio meses después de su despido de 'Aruseros': "No fue mi decisión"

"Me habéis preguntado mucho qué ha pasado, dónde estoy, y qué hago ahora...", comenzaba anunciando Patricia Benítez en la primera parte de su vídeo escenificando un "unboxing" de todas las respuestas que el público de 'Aruseros' y sus seguidores han estado esperando sobre su futuro profesional. "¿Tomaste tú la decisión?", se pregunta a sí misma en la segunda parte del vídeo a modo de interrogatorio, haciendo referencia a su salida del magacín de La Sexta. "No fue mi decisión", aclara.

"¿Te fuiste por motivos personales?", vuelve a preguntarse transformada en un alter ego para volver a responder con una negativa mientras finge someterse a un polígrafo al más puro estilo 'Sálvame Deluxe'. "¿Estaba planeado?", pregunta de nuevo. "Eso no lo puedo contestar", explica la antigua colaboradora de Alfonso Arús, dejando entrever que su salida se había pactado sin que ella pudiese tomar cartas en el asunto.

"Está en manos de abogados", termina advirtiendo Patricia Benítez al final de su vídeo, adelantando medidas legales contra 'Aruseros', que en ningún momento se ha pronunciado sobre la sonada baja. Eso sí, al final del comunicado advierte que esta confesión es tan solo un tráiler y que no puede contar el resto de la historia por motivos legales. "El día del estreno ya os contaré lo que se pueda contar... Fin del comunicado, etapa cerrada", termina escribiendo.