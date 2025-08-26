La medida que aplica TVE con Silvia Intxaurrondo ante la vuelta de 'Aruseros' en La Sexta

Gran éxito de los programas de actualidad de TVE este verano. 'La Hora de la 1', con Silvia Intxaurrondo; 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz y Adela González; y 'Malas lenguas' con Jesús Cintora han dado muchas alegrías a la cadena pública durante la temporada estival. Ahora, veremos a ver si continúan por la misma senda con el estreno de la nueva temporada televisiva.

Este lunes 25 de agosto, laSexta ha estrenado la octava temporada de uno de sus programas estrella, 'Aruser@s'. El matinal presentado por Alfonso Arús se adelanta así al inicio del curso televisivo. Por tal motivo, TVE ha tomado una decisión con 'La Hora de la 1', el espacio más visto durante el verano en esa franja. A partir de este lunes, el programa de Silvia Intxaurrondo volverá a su horario habitual de emisión, a las 7.50 horas, para así luchar frente a frente con 'Aruser@s'.

Gran éxito de Silvia Intxaurrondo este verano

TVE ha sido la cadena elegida por los espectadores para informarse este verano de la actualidad. Algunas noticias han sido especialmente dramáticas, como los incendios que han calcinado diversos puntos de la geografía española. Precisamente sobre este tema se pronunció con contundencia hace unos días la presentadora vasca en el matinal que conduce en La 1.

Con la rotundidad que le caracteriza, Silvia Intxaurrondo dejó claro a quién corresponde atajar la crisis de los incendios. "Como ha quedado la duda de quién es la competente… Según nuestra legislación, son las comunidades autónomas las responsables de prevención, planificación y extinción de incendios. Si ven que no pueden, piden el nivel 3 de emergencia y entonces es el Gobierno Central el que toma el mando de la extinción", explicó la periodista.

El pasado viernes 22 de agosto, 'La Hora de la 1' cosechó un excelente 18,8% de share, frente al 11,2% de 'Espejo Público' en Antena 3 y el 11,2% de 'Vamos a ver verano' en Telecinco. Habrá que ver si Silvia Intxaurrondo consigue mantener estos buenos datos de audiencia con la llegada de los presentadores titulares tras sus vacaciones de verano. Es decir, Ana Rosa Quintana con 'El programa de AR', Susanna Griso a 'Espejo Público', y Alfonso Arús con 'Aruser@s'.