Iñaki López reacciona de una forma inobjetable a este ataque a Javier Ruiz y su programa de TVE

El fichaje de Gonzalo Miró por TVE para copresentar 'Directo al grano', el nuevo magacín de tarde que prepara la cadena pública con Marta Flich como presentadora y producido por La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media está generando mucha polémica. A una de las últimas críticas, Iñaki López no ha dudado en contestar.

Son muchos los rostros que están cuestionando a TVE por llenar la parrilla de rostros cercanos a la izquierda y al PSOE. De hecho, el número 2 de Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano no dudaba en pronunciarse haciéndose eco de una noticia de VozPopuli que señalaba que TVE contaba con Cintora y Gonzalo Miró "fieles a Sánchez".

Otra de las críticas ha llegado de Hugo Pérez Ayán, el presidente de Voces Libres, una asociación juvenil, que no ha dudado en criticar a TVE por llenar su parrilla de rostros asociados a la izquierda cuestionando que se cuente desde primera hora con Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz llegando incluso a hablar de la "concubina" del presentador de 'Mañaneros 360'. Algo que ha indignado a Iñaki López.

"Lo de la parrilla de TVE a partir de septiembre va a ser demencial A primera hora: Silvia Intxaurrondo A mediodía: Javier Ruiz y su concubina El Telediario: Pepa Bueno Por la tarde: Marta Filch y Gonzalo Miró En la 2: Cintora non stop Lo político ocupa todo, el PSOE ocupa todo", sentenciaba Pérez Ayán.

Tras ver su mensaje, Iñaki López no dudaba en contestarle señalando lo machista que le había quedado lo de "concubina". "Seguro que se podía criticar igual de fuerte sin calificar de “concubina” a la copresentadora de Javier Ruiz", les respondía el presentador de 'Más vale tarde' en La Sexta creyendo que se refería a Adela González. Aunque parece que ese término va más por señalar a Sarah Santaolalla, a quien desde la derecha se le ataca por ser simplemente la supuesta novia del presentador de TVE.