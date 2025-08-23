La primera y elocuente reacción de Gonzalo Miró tras oficializarse su marcha de Atresmedia y su fuga a RTVE

TVE está atravesando un excelente momento en sus programas de actualidad. 'La Hora de La 1', 'Mañaneros' y 'Malas lenguas' están cosechando tan buenos datos de audiencia que la cadena pública ya prepara un nuevo espacio, 'Directo al grano', que estará presentado por Gonzalo Miró y Marta Flich.
De esta forma, el periodista deportivo abandona Atresmedia tras años vinculado al grupo de comunicación, para dar el salto a RTVE. Hasta ahora, el hijo de Pilar Miró era uno de los colaboradores estrella de Antena 3 y La Sexta, donde trabajaba en 'Espejo Público', 'La Sexta Xplica', 'Más Vale Tarde' y 'La Roca'.
El proyecto que le ofrece la corporación pública no es cualquier cosa, y es que pasará de ser colaborador a ser copresentador de 'Directo al grano', un magacín conducido por Marta Flich, quien también abandonó Mediaset hace unas semanas. Este viernes, 22 de agosto, Gonzalo Miró de despedía de Atresmedia, y lo hacía con dos selfies con varios de sus compañeros compartidos en sus redes sociales.
Gonzalo Miró dice adiós a Atresmedia con dos significativos selfies
El comunicador publicó una instantánea junto a María Lamela y María Valdés, conductoras de 'Más Vale Tarde' durante el verano, y varios colaboradores de 'Espejo Público', como Gema López, Miguel Valls e Iñaki Díaz Guerra. "¡Nos vemos!", escribía en inglés Gonzalo Miró. De esta forma, ponía de manifiesto la excelente relación que mantiene con sus compañeros y que si ha decidido marcharse, no es en absoluto por ellos.
Fue RTVE la que confirmó esta noticia que ha sorprendido a muchos. "Afronto con mucha ilusión este proyecto junto a una gran profesional que admiro por su estilo desenfadado y cercano", dijo Gonzalo Miró tras confirmarse su fichaje, teniendo unas bonitas palabras hacia su nueva compañera.
Además, dejaba claro que "buscaremos analizar la actualidad y acercarla a los espectadores de una manera clara, directa y entretenida, sin manipulación ni rodeos". Todavía se desconoce cuándo se estrenará este nuevo programa con el que TVE busca repetir el mismo éxito que sus otros espacios de actualidad.
