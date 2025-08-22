Así ha sido la despedida de Gonzalo Miró en Atresmedia mientras se conocía en directo su fichaje bomba en TVE

Gonzalo Miró ha dado la campanada al fichar por TVE como copresentador de 'Directo al grano', su nuevo magacín de tarde con Marta Flich. Con su salto a la cadena pública, el hijo de Pilar Miró tendrá que abandonar su trabajo como colaborador en diferentes formatos de Atresmedia como 'Espejo Público', 'Más vale tarde' y 'La Roca'.
Curiosamente, Gonzalo Miró acababa de estar en 'Más vale tarde' cuando TVE dio a conocer la noticia de su fichaje para copresentar el nuevo programa de Marta Flich. Así, la noticia salió a la luz a las 20:21 horas, apenas veinte minutos después del final del programa de La Sexta.
No hay confirmación oficial pero todo apunta a que Gonzalo Miró pudo haber vivido este jueves su última tarde en el programa que este verano está presentando Marina Valdés en sustitución de Iñaki López y Cristina Pardo. Y en el que pudo ser su último día, el colaborador no dudó en hacer una broma sobre el presupuesto de 'Más vale tarde' y los sueldos de los colaboradores.
"Otro día que os habéis ahorrado en peluquería", soltaba con sorna Gonzalo Miró cuando Marina Valdés terminaba de presentar a todos los colaboradores, que casualmente este jueves todos tenían una característica en común: todos eran calvos. "Tenéis esa fea costumbre de hacernos juntar a los mismos y ese día hay recortes", seguía diciendo tras ver que junto a él estaban Gabi Sanz y Juan Manuel Medina.
"Hoy te lo has llevado todo tú", le decía después Miró a Elia Gonzalo, que era junto a Marina Valdés la única chica de la mesa. "A Elia le han hecho coleta también para terminar rápido", contestaba Marina Valdés siguiendo con las bromas de su colaborador.
Y justo al final del programa poco antes de conocerse el fichaje de Gonzalo Miró por TVE, volvían las bromas. "Vosotros os habéis ganado el sueldo que habéis venido y habéis estado fenomenal. Yo mañana voy a volver a venir", les decía Marina Valdés. "En peluquero no nos lo vamos a gastar, eso seguro", le replicaba Gonzalo. "De momento hasta aquí hemos llegado, que son las ocho, gracias por estar", concluía la presentadora.
La última gran bronca de Gonzalo Miró en 'Espejo Público'
Mientras que aparentemente fue el miércoles cuando Gonzalo Miró pisó por última vez el plató de 'Espejo Público' y fue cuando tuvo su última gran bronca a raíz del debate de las competencias y la gestión de los incendios. Así, el colaborador no tuvo reparos en recriminar al programa de Antena 3 que solo se hablase de Pedro Sánchez y no se reclamase ningún tipo de responsabilidad a los presidentes de las comunidades autónomas. Algo que derivó en un rifirrafe con Miquel Valls.
"¿Pero tú vas a aprovechar el último minuto para ganar la partida? ¿O para intentar ganar una partida? En el momento de despedida", le soltaba el presentador de 'Más Espejo'. "¿Hemos hablado de algún presidente autonómico en la mesa en la que hemos estado debatiendo sobre la responsabilidad de los incendios?", cuestionaba Miró dejando claro que solo se había mencionado a Pedro Sánchez y a Óscar Puente. "¡Los incendios de Sánchez!", añadía indignado.
"Este es un debate absurdo que no lleva a ninguna parte. Gracias por estar esta mañana con nosotros", terminaba diciendo Miquel Valls despachando las críticas de su compañero antes de cambiar de asunto. "Eso, venga, buenas noches, Miquel", le espetaba Gonzalo Miró.
