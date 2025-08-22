Marta Flich deja meridianamente claro lo que piensa de compartir programa con Gonzalo Miró en TVE

RTVE se encuentra preparando una de sus grandes apuestas para esta nueva temporada televisiva, 'Directo al grano', el nuevo magacín de actualidad política con Marta Flich a los mandos. La última novedad del formato de LA OSA Producciones ha sido el fichaje de Gonzalo Miró como copresentador del espacio, y la periodista no ha tardado en pronunciarse sobre el que será su mano derecha en plató.

Tras el fracaso de 'La familia de la tele', los malos datos de 'La Pirámide' y el éxito que 'Malas Lenguas' continúa cosechando tanto en La 1 como en La 2, Televisión Española ha movido ficha y dará un lavado de cara a sus tardes sumando otro espacio de infoentretenimiento con la que fue compañera de Risto Mejide durante casi siete años en 'Todo es mentira'.

Marta Flich reacciona al fichaje de Gonzalo Miró como su copresentador en 'Directo al grano'

Y uno de las grandes sorpresas de 'Directo al grano', cuya fecha de estreno se desconoce aún, ha sido el fichaje de Gonzalo Miró, que tras años ligado a Atresmedia se despedirá de 'Espejo Público, 'Más vale tarde' y otros formatos de la casa en los que colabora como tertuliano para coger los mandos de este nuevo espacio junto a Marta Flich.

Un tándem en el que la química estará más que garantizada tras ver la reacción de la periodista en redes tras el anuncio oficial de RTVE sobre el fichaje del hijo de Pilar Miró. "Vamos 'directo al grano': ¡Por fin podemos hacer oficial lo nuestro, GANAS!", ha escrito Flich en su cuenta de X, celebrando la mudanza televisiva de su compañero, que se ha sincerado sobre esta nueva etapa.

"Afronto con mucha ilusión este proyecto junto a una gran profesional que admiro por su estilo desenfadado y cercano", ha asegurado el copresentador de Marta Flich en el comunicado compartido por la corporación anunciando su llegada. "Buscaremos analizar la actualidad y acercarla a los espectadores de una manera clara, directa y entretenida, sin manipulaciones ni rodeos", asegura Gonzalo Miró.