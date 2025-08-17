Xabier Fortes sentencia de lleno a Silvia Intxaurrondo ante lo que está consiguiendo con 'La Hora de La 1' en TVE

'La Hora de La 1', el programa matinal que presenta Silvia Intxaurrondo en solitario tras la marcha de Marc Sala ante su salto al 'Telediario Fin de Semana' se encuentra en un gran momento de audiencias. Y otro de los rostros de RTVE, Xabier Fortes no ha dudado en pronunciarse sobre su éxito.

Así, el pasado jueves 'La Hora de La 1' sumó un gran 19,8% y 343.000 espectadores siendo la oferta líder de su franja. Por si fuera poco, el programa subió al 22,4% de cuota al sumarle el dato que marcó en el Canal 24 horas.

Mientras que el viernes, el espacio de Silvia Intxaurrondo aprovechó que era el único programa en directo ante el descanso del resto de la parrilla por el festivo del 15 de agosto, para arrasar a la competencia con un espectacular 21% y 388.000 espectadores.

Un éxito que está ayudando también a aumentar los datos de 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz y que en TVE no dudan en celebrar. De hecho, uno de sus rostros más históricos. Xabier Fortes ha querido pronunciarse en su cuenta de "X" sobre el gran momento de su compañera.

"Lo que está consiguiendo esta chica es brutal. Enhorabuena compañera", escribía Xabier Fortes compartiendo el gran dato que marcó 'La Hora de La 1' en los últimos días.