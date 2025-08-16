TVE paga estas consecuencias de mantener 'La Hora de La 1' y 'Mañaneros 360' este viernes

TVE vive su mejor momento en audiencias en la franja matinal con el tándem que forman 'La Hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo y 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz. Ambos espacios son los que más se están aprovechando de los incendios que están asolando a España para aumentar sus datos de audiencia.

Así, este jueves 14 de agosto, 'La Hora de La 1' sumó un gran 19,8% y 343.000 espectadores siendo la oferta líder de su franja. Por si fuera poco, el programa subió al 22,4% de cuota al sumarle el dato que marcó en el Canal 24 horas.

Pero si el formato de Silvia Intxaurrondo está intratable, lo de 'Mañaneros 360' es también histórico. El programa que han presentado esta semana Miriam Moreno y Javier Ruiz conseguía el jueves su segundo mejor dato anual con un 15,4% y 460.000 espectadores. Asimismo, el espacio producido por La Cometa obtuvo más de dos millones de espectadores únicos.

De esta manera, TVE volvió a liderar la franja matinal con un 16,7% frente al 13,2% que marcó Antena 3 y al 10,6% de Telecinco desde las 7:00 hasta las 14:00 horas. Así, 'Espejo Público' se situó en segunda opción con un 12,1% y 295.000 espectadores. Mientras que en Telecinco, 'La mirada crítica' marcó un 11,2% y 208.000 espectadores y 'Vamos a ver' un 10,8% y 296.000 espectadores.

Por otro lado, TVE también acertó al mantener su programación matinal en directo este viernes 15 de agosto pese a ser festivo nacional. Así, 'La hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo volvió a ser líder de su franja con un espectacular 21% y 388.000 espectadores.

Por su parte, 'Mañaneros 360', que estuvo presentado por Miriam Moreno y Alberto Herrera en relevo de Javier Ruiz, se quedó en un 12% y 491.000 espectadores aprovechando que el resto de cadenas emitieron reposiciones en su mañana.