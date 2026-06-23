RTVE ya ha tomado una decisión firme sobre el futuro de 'Al cielo con ella' en la programación tras el parón veraniego

Después de su parón de la semana pasada para dejar su hueco a 'La Revuelta', Henar Álvarez regresa este martes a La 1 con un nuevo programa de 'Al cielo con ella'. Lo hace eso sí con un obligado cambio de horario. Y es que debido a la retransmisión del partido entre Inglaterra-Ghana a partir de las 22:00 horas, el programa no arrancará mínimo hasta las 0:00 horas.

Coincidiendo con este regreso, Poco Pasa TV adelanta que RTVE ha decidido renovar 'Al cielo con ella' y que el formato regresará en septiembre con una nueva temporada al prime time de La 1 después de su parón veraniego.

Con ello, el espacio de Henar Álvarez seguirá en la cadena principal después de que TVE optara por ascender al programa producido por Producciones del Barrio de La 2 a La 1 como ya hiciera con 'Late Xou' para cubrir precisamente el hueco que dejó Marc Giró con su salto a La Sexta.

Una renovación que llega después de que en las últimas semanas, 'Al cielo con ella' se haya visto afectado por su competencia con 'Cara al show' y anotara sus peores resultados al bajar al 7,4% y no alcanzar los 600.000 espectadores.

TVE renueva #AlCieloConElla. 💣



‼️Esta noche emitirá una nueva entrega tras el partido del #Mundial entre Inglaterra y Ghana.



📺 El formato de Henar Álvarez tendrá una nueva temporada en La 1 tras el parón veraniego. Regresará en septiembre con nuevas entregas. pic.twitter.com/URMeVD6lc4 — Poco Pasa TV (@Pocopasatv) June 23, 2026

Los invitados de 'Al cielo con ella' este martes

En el programa de este martes, Henar Álvarez recibirá en el plató de 'Al cielo con ella' a la actriz Ester Expósito para hablar sobre el éxito, la exposición pública, el feminismo y sobre la polémica de La Casita de Bad Bunny, uno de los temas que más conversación ha generado estas semanas y sobre el que defiende que el problema no es bailar, sino la mirada misógina con la que todavía se juzga a las mujeres.

Otro que llega este martes a 'Al cielo con ella' es el cómico Juan Dávila, que recordará por qué dejó la Policía y desvelará las claves del éxito en sus shows y hablará de su salto a la gran pantalla con el estreno de 'El último mono', participada por RTVE. Además, el cómico contará que tras agotar el Movistar Arena en solo una hora, ya tiene como reto llenar un estadio, con una condición: "Soy del Atleti, yo haría un Wanda".

Por último, Malú también se sentará con Henar Álvarez para promocionar su disco 'Quince' y para celebrar tres décadas sobre los escenarios. "Empecé con 15 años y vendí un millón de copias", recalca. Además, hablará sobre cómo fue crecer en una familia rodeada de músicos, los problemas de salud que la obligaron a parar y mostrará su lado más vulnerable.

Y para terminar la noche por todo lo alto, Rubén Avilés convierte la precariedad de los trabajos de verano en un musical. Un programa que promete humor, confesiones y mucha fantasía.