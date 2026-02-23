Atresmedia ficha a Lara Álvarez para este sorprendente proyecto tras su fallido paso por TVE

Lara Álvarez da el salto a Atresmedia después de su fugaz paso por TVE como presentadora del concurso 'La Conexión'. Eso sí, en su regreso a Antena 3, la presentadora cambiará completamente de perfil estrenándose como concursante.

Y es que Lara Álvarez es uno de los fichajes de la séptima edición de 'El desafío', que ya prepara Antena 3 junto a 7 y acción mientras se emite la sexta edición con gran éxito en el prime time de los viernes.

Con ello, en dos años, Lara Álvarez ha pasado de ser un rostro de Mediaset a romper su contrato para fichar por TVE como presentadora de 'La Conexión' y saltar ahora a Atresmedia como concursante estrella de 'El desafío' en Antena 3.

Lara Álvarez encabeza así el casting de la séptima edición de 'El desafío' junto a Miguel Ángel Muñoz, Melody, Joan Capdevila, Violeta Mangriñán, Raúl Gómez, Amelia Bono y Canco Rodríguez.

Este grupo de celebrities, que triunfan y destacan en sus respectivos ámbitos laborales, deberán enfrentarse ahora a uno de los mayores desafíos de su carrera; superando los grandes retos que se les plantearán en el programa presentado por Roberto Leal y ser juzgados por el jurado formado por Santiago Segura, Juan del Val y Pilar Rubio.

'El desafío' ya trabaja en esta nueva edición, mientras continúa imbatible en la noche de los viernes, siendo líder absoluto y lo más visto de la noche cada semana, con una media del 14,6% de cuota de pantalla, 4 millones de espectadores únicos y más de 1,3 millones espectadores de media; aventajando a sus principales competidores en +7,2 puntos y 4 puntos.

Lara Álvarez, de Mediaset y TVE a Antena 3

Con su fichaje por 'El desafío', Lara Álvarez regresa a Antena 3 doce años después. La asturiana ya trabajó en Atresmedia como copresentadora de 'Jugones' en La Sexta y como colaboradora de 'En el aire', el programa de Andreu Buenafuente en la misma cadena así como colaboradora y copresentadora de 'Espejo Público'.

Aunque la carrera de Lara Álvarez está prácticamente ligada a Mediaset. Cabe recordar que la periodista empezó su trayectoria en Marca TV y posteriormente en La Sexta Deportes. Pero fue Mediaset quién le dio la gran oportunidad a nivel nacional primero como una de las caras principales de Moto GP entre 2012 y 2013. Y a partir de 2015 regresó a Mediaset como presentadora de 'Supervivientes' en Honduras' hasta su despedida en 2022.

Pero en el grupo de Fuencarral también trabajó como copresentadora de 'Todo va bien' y colaboradora de 'Dani & Flo' en Cuatro y como presentadora de 'Gran Hermano' y 'GH VIP' en Telecinco así como otros formatos como 'La casa fuerte', 'Secret Story', 'Idol Kids', 'Pesadilla en El Paraíso', 'Juegos sin fronteras', 'A tu bola' o 'Me resbala'. Mientras que su último trabajo fue en 'La conexión' en La 1.