Lara Álvarez (39), expresentadora de 'Supervivientes', verbaliza lo que no había contado de su adiós a Mediaset

Va a hacer dos años desde que Lara Álvarez tomó una de las decisiones más difíciles de su vida profesional: abandonar Mediaset tras una década de éxito ligada al grupo de comunicación audiovisual. Fue una decisión muy sorprendente, pues la asturiana era una de las presentadoras más queridas de Telecinco, sobre todo gracias a su gran labor al frente de 'Supervivientes'.

Mucho se ha hablado sobre los motivos que llevaron a Lara Álvarez a decir adiós a Mediaset. Sin embargo, ella había preferido no entrar en detalles, hasta ahora. La periodista ha concedido una entrevista a Vicky Martín Berrocal en su podcast 'A solas con...', donde se ha sincerado sobre las razones detrás de su difícil decisión. Reconoce que, en estos momentos, está en un momento de valorar "la libertad de poder elegir lo que vibra conmigo y lo que no".

Según confiesa, "antes era culpa, mal, qué desagradecida, fustigarme. Ahora es como… ¿yo por qué no? ¿Miedo a qué? Antes era no sé qué va a pasar si dejo esto, me quedo sin trabajo…". Pero con el tiempo, se ha dado cuenta de que estaba siendo muy dura con ella misma. En ese sentido, la ayudó mucho su solvencia económica a la hora de despedirse de Mediaset.

"Una parte fundamenta que no todo el mundo tiene, es la solvencia económica. Además de la experiencia, Mediaset me ha posicionado económicamente. No he sido muy loca con el dinero. Lo he sabido invertir bien, he sido prudente. No necesito mucho para ser feliz. La solvencia económica ayuda mucho. No tengo hijos, no tengo una familia que dependa de mí, no tengo una responsabilidad más allá de mi vida, que ya es responsabilidad. Pero no todo el mundo tiene eso a favor", se sincera Lara Álvarez.

Lara Álvarez se sincera sobre su salida de Mediaset

Aunque más allá del dinero, lo que le hizo poner fin a su contrato con Mediaset fue que ya no se sentía conectada con lo que estaba haciendo: "Ha sido una decisión trascendental, pero no sé si yo he sabido explicar bien esto. Nunca me he sentado a hablar así en una entrevista donde pueda hablar. En un photocall sí, pero es muy rápido, es complicado dejar algo de claridad en lo que dices".

Además, ha dejado claro que "no es lo que representa la salida de Mediaset. Es lo que representa el momento vital de esa salida". Aunque reconoce que esa decisión no le resultó nada fácil: "La sensación de no me muevo de aquí porque es donde yo me siento bien, pero escuchar el cuerpo. Lo hacemos difícil y lo hacemos al revés. Siento que me tengo que ir, pero me voy a quedar. Esto no me deja dormir, pero si me voy soy desagradecida. Esto me está generando ansiedad, pero es porque no estoy centrada. Lo hacemos al revés. Tengo un tatuaje con mi hermano que dice 'hazlo fácil'".

Lara Álvarez confiesa que "no es fácil por lo que dices, por lo que te dicen, por lo que se espera, por lo que no encaja, por lo que pensará Fulanito que igual ni piensa en eso, por el pasado, por el futuro… Yo me hago el planteamiento de que he sido la mejor presentadora del mundo, pero qué mal me ha ido en muchas cosas, cuánto tenía que haber hecho caso más al corazón".

Lo más difícil de su etapa en Mediaset

Sobre su etapa en Mediaset, la presentadora reconoce que "la mayor dificultad fue perderme a mí en el camino. Para poder sobrellevar algo que no está vibrando contigo, o desconectas de ti o te vuelvas loca. Es aprender a vivir en piloto automático. Esa es una promesa que me hice hace tiempo, no me vuelvo a desconectar de mí". "Hay algo que nunca he traicionado, que es la conexión con mis valores, ahí sí que no me he traicionado", admite, orgullosa.

A la pregunta de Vicky Martín Berrocal de que se refiere con desconectar de ella, Lara Álvarez explica que "cuando digo de mí es del 'yo creo que esto no es así pero voy a confiar en la persona que sabe de televisión'. 'Yo creo que no debes cambiar mi manera de decir esto, pero como eres el director…'. 'Yo creo que por ponerme un vestido ancho o un flequillo que me tape la cara, estas intentando trasmitir algo que yo no quiero que es un físico, pero si es lo que necesitas en este momento…'". Planteamientos que, según ella, le hicieron desconectar de sí misma.

Hasta que decidió romper con todo: "Cuando trasciendes el miedo, el vértigo… Yo me voy de una empresa en la que he estado trabajando muchos años, que ha puesto mi carrera aquí en cuanto a la parte pública, que me ha brindado infinitas posibilidades, que me ha hecho creer en todos los aspectos, que me ha enfrentado a mi mayor miedo, que era la soledad. Porque claro, grandes responsabilidades conllevan muchos momentos de estar sola, de trabajarlo, de no poder compartirlo… Porque es un proceso muy tuyo. Además, Honduras, a miles de kilómetros de mi casa, de mi núcleo, de lo que más quiero".

Según Lara Álvarez, gracias a "trascender toda esa parte desde algo que no tiene que ver con nada más que con el agradecimiento o el amor, del qué afortunada de haber vivido esto y de haberme sentido así", tomó la determinación de abandonar Mediaset.