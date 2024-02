Ana Rosa frena de inmediato a Miguel Ángel Nicolás por lo que llega a decir de Antonio Tejado

Este lunes, la detención y posterior ingreso en prisión de Antonio Tejado tras ser acusado de ser el autor intelectual del robo en casa de su tía María del Monte ha copado las escaletas de todos los programas de televisión. Uno de ellos ha sido ‘TardeAR’ donde Ana Rosa Quintana se ha mostrado contundente contra el sobrino de la cantante parando incluso los pies a Miguel Ángel Nicolás por tratar de justificar lo que habría hecho el ex-concursante de ‘Supervivientes’.

Así, este lunes, ‘TardeAR‘ arrancaba el programa hablando del ingreso en prisión de Antonio Tejado tras haber declarado ante el juez. En el espacio de Ana Rosa Quintana hacían referencia a los problemas que ha confesado tener el propio Tejado con las drogas y el alcohol.

«El infierno es para su tía y a las personas a las que han robado», soltaba Ana Rosa Quintana después de que un reportero de ‘TardeAR’ hiciera referencia a cómo Antonio Tejado había sufrido una «caída a los infiernos». «Hay muchas personas que se drogan y beben y no se dedican a asaltar las casas de sus familiares», recalcaba Quintana.

Después, cuando abordaban el asunto de Antonio Tejado en ‘salseAR’, la sección de crónica social, Ana Rosa Quintana no dudaba en pararle los pies a Miguel Ángel Nicolás después de que el colaborador intentara justificar lo que había hecho el sobrino de María del Monte por sus problemas de adicción.

«Hay que tener en cuenta que es cierto que si él sigue con sus adicciones al alcohol y a las drogas es una persona que a lo mejor hace una serie de cosas sin ser muy consciente de lo que está haciendo», sostenía el colaborador. «Pero no lo justifiquemos», le replicaba de primeras Leticia Requejo.

«No, no lo estoy justificando, estoy tratando de entenderlo», se defendía Nicolás. «No creo que él quiera dañar a su tía, otra cosa es que se vea empujado por su enfermedad y sus problemas a hacer una serie de cosas», insistía el colaborador antes de que fuera Ana Rosa Quintana quien le contradijera.

Ana Rosa se enfrenta a Miguel Ángel Nicolás por su defensa a Tejado

Así, la presentadora de ‘TardeAR’ volvía a cargar contra Antonio Tejado. «Perdóname, esto no es un acto inmediato, esto es algo planificado y estaría drogado por la noche pero no por la mañana. Hay mucha gente que se droga y no atraca a su tía», destacaba Ana Rosa mientras Miguel Ángel Nicolás volvía a tratar de argumentar su visión de lo sucedido.

«Pero si necesitas dinero para drogarte y hay mucha gente que tiene madres con hijos y los hijos a las madres les roban y les hacen una serie de cosas… Y hay familias con hijos con drogas que terminan muy mal», sentenciaba el colaborador.