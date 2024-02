El elocuente pronunciamiento de María del Monte tras la detención de su sobrino Antonio Tejado

A finales del pasado mes de agosto María del Monte y su mujer, Inmaculada Casal, vivían uno de los momentos más espeluznantes de su vida. Unos hombres asaltaban su casa mientras la cantante se hallaba en el domicilio. «Se han llevado toda nuestra vida», decía en aquel momento la sevillana.

Sin embargo, este fin de semana ha vuelto a revivir esos terribles momentos y de una manera durísima. Y es que el pasado viernes su sobrino, Antonio Tejado, era detenido por la supuesta implicación en una banda especializada en robos a viviendas y su posible relación con el robo de la casa de su tía.

Este domingo, apenas unas horas después de salir a la luz esta noticia, María del Monte se ha pronunciado por primera vez al respecto. Su rostro, visiblemente desencajado, era el perfecto reflejo de los duros momentos que está viviendo. Al ser preguntada por los reporteros a pie de calle, la artista se mostraba cauta: «Ahí no me voy a pronunciar. Yo no soy quién para sospechar de nadie. Las sospechas no son buenas y yo no he sospechado ni sospecho de nadie hasta que un juez diga lo que tenga que decir».

María del Monte: «Hay que creer en la presunción de inocencia»

Además, ha querido dejar claro que no está pasando nada bien con todo esto: «A ver, es que eso… no hay que ser Séneca, si queréis saber cómo estoy poneos en mi lugar y lo entenderéis». Sobre la información que la policía le ha dado tanto a ella como a su mujer, María del Monte asegura que «confían plenamente» en la justicia.

«Nosotros hace unos cinco meses y pico pasamos el peor día de nuestra vida, uno de los peores. Y en estos momentos confiando plenamente en la justicia y por encima de todo hay que creer en la presunción de inocencia», insiste la cantante con un elocuente pronunciamiento. Su mayor deseo ahora mismo es que pronto se esclarezca todo este asunto: «No sé más de lo que sabéis vosotros, no he estado al tanto de nada, no me han informado de nada, y bueno, pues esperando que la justicia… confiando que es lo que tenemos que hacer todos», sentencia.

Este sábado, Marisa Martín Blázquez aseguraba en ‘Fiesta’ que se había puesto en contacto con el entorno de la cantante y explicaba que Antonio Tejado habría estado en el punto de los investigadores prácticamente desde el momento en el que se produjo en robo.

«Desde el principio la investigación policial, por lo que habían robado, se fijaron en una banda que se dedica al robo de casas de lujo. Y que también habría participado en el robo de Sergio Ramos. Al investigar a la banda se fijaron en la persona de Antonio Tejado», explicó la colaboradora.