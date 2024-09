La imponente advertencia de Ángel Cristo en ‘De Viernes’ con lo que pretende hacer a su madre

Ángel Cristo Jr. ha sido el invitado estrella este 27 de septiembre en ‘¡De viernes!’. El hijo de Bárbara Rey se sentaba en el programa de Telecinco apena unos días después de haber vendido a una revista holandesa las comprometidas fotografías de su madre besándose con el rey emérito, Juan Carlos I.

Aunque las instantáneas fueron tomadas hace 30 años, han causado un enorme revuelo en nuestro país. Ángel Cristo volvió al plató de ‘¡De viernes!’ para desvelar todas las conversaciones del presunto chantaje al que su madre sometió al entonces rey de España. Y también para responder a las duras palabras de su hermana, Sofía Cristo, quien en ‘Espejo Público’ deseó que «se pudra en la cárcel».

Lejos de achantarse ante la denuncia que le va a interponer su madre, el exconcursante de ‘Supervivientes 2024’ le lanzó una demoledora advertencia: «Pienso llegar hasta el final. No pienso permitir que sigan diciendo que yo miento». Además, dejó claro que él fue el autor de las fotografías, algo que Bárbara ha negado: «Mi madre dijo en ‘Supervivientes’ que yo estaba muerto para ella, ahora dice que el fotógrafo está muerto. Al final va a resultar que decía la verdad mi madre, que era yo el fotógrafo».

Ángel Cristo echa un pulso a Bárbara Rey: «España sabrá lo que ha pasado»

Asimismo, ha asegurado que las instantáneas fueron tomadas por encargo de su madre, con el único objetivo de «arreglarse la vida» y chantajear al rey. «Lo que tiene que hacer mi madre es mirarme a los ojos, llevarme ante un juez y decir que no me puso a mí a hacer esas fotografías. Que no me puso a mí a enseñarme cómo se usaban las grabadoras, las cámaras y a revelar los carretes», prosiguió, visiblemente enfadado.

«Si mi madre y mi hermana quieren mentir delante de un juez, adelante. Yo ya no espero nada de ellas, ni siquiera espero que agachen la cabeza. Siento vergüenza porque esta situación se haya dado. No me gusta que el rey haya tenido que exponerse a todo esto, pero es que hay que contar la verdad», afirmó Ángel Cristo.

Más vengativo que nunca, el exsuperviviente no dudó en echar un pulso a su madre: «Yo no sé si ante un juez la verdad triunfará, pero yo me moriré tranquilo porque por lo menos España sabrá lo que ha pasado». «Yo tengo muchas pruebas», dejó claro, y avisó que «a la hora de ir a juicio es cuando se utilizarán». De esta forma, aseguró tener copias de fotografías y grabaciones de pruebas que posteriormente se sustrajeron en un robo en la casa de Bárbara Rey. «Si doy este paso es porque voy a llegar hasta el final y es un riesgo, pero esto es lo que voy a hacer», sentenció Ángel Cristo.