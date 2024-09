Bárbara Rey paraliza el directo del programa de Nacho Abad y advierte: «Esto no va a quedar así»

Este miércoles, 25 de septiembre, todos nos quedábamos en shock al ver en una publicación holandesa las fotografías, tomadas en 1994, que mostraban por primera vez el romance que hubo entre Bárbara Rey y Juan Carlos I de Borbón. Unas instantáneas que fueron filtradas por el propio hijo de la vedette, Ángel Cristo. Un día después, Bárbara Rey ha enviado un audio a Nacho Abad en pleno directo de ‘En boca de todos’ para lanzar una advertencia.

El presentador del programa de Cuatro comenzaba diciendo, que antes del inicio del programa estaba mensajeándose con la artista para ver si podía participar en directo, pero ella le contestó que no: «No se encuentra bien y ha denegado la opción, pero sí nos ha enviado un audio«.

En dicho audio, la madre de Ángel y Sofía Cristo ha querido aclarar que su hijo no fue el que hizo las fotos: «Me cuesta mucho trabajo hablar. No quiero hablar de mi hijo para nada, pero él no ha hecho esas fotografías. Él lo único que ha hecho es sustraerme todo ese tipo de material y muchas otras cosas mías privadas cuando yo me fui a vivir a Marbella».

Bárbara Rey lanza una advertencia en el programa de Nacho Abad

Además, Bárbara Rey aseguraba que está entrando mucha gente diciendo barbaridades que son falsas. Por tal motivo lanzaba una clara advertencia: «Tendrán que demostrar en los tribunales porque esto no se va a quedar así«. «Ya no tengo más fuerzas», reconocía la artista en el audio enviado a Nacho Abad.

En sus redes sociales, Bárbara Rey también ha hablado sobre este polémico asunto. La exvedette ha denunciado que, en su momento, fue maltratada por su marido y que, a día de hoy, lo sigue siendo por su hijo. «Un día más en mi vida, en el que soy maltratada. Lo fui por mi marido y desde hace un tiempo, ahora por mi hijo. Que Dios les perdone a los dos, porque yo no», ha escrito en sus redes.