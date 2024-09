Nacho Abad no puede seguir en su programa por lo que ha vivido en mitad de la emisión

Nacho Abad se ha visto sobrepasado este miércoles, 18 de septiembre, por lo ocurrido durante una conexión en directo de ‘En boca de todos’, su programa en la sobremesa de Cuatro. El espacio de actualidad ha contado a los espectadores una historia muy conmovedora que ha acabado con el presentador rompiendo en llanto.

‘En boca de todos’ ha contactado con Soraya Nárez, una ex testigo de Jehová, que, lamentablemente, tras abandonar la congregación con 25 años, perdió el contacto con su padre y le echa mucho de menos. En ese momento, dejó de pertenecer a los testigos de Jehová, y eso emponzoñó la relación.

Sin embargo, luchó por continuar la relación con su padre, hasta que con 29 años sucedió algo que les alejó por completo. «Me pillaron rompiendo una norma, que era celebrar la Navidad (algo prohibido si formas parte de esa organización) y, desde aquel momento, mi padre sabía lo que tenía que hacer y era cortar la relación conmigo», ha lamentado ante Nacho Abad.

«Una religión que hace que una familia rompa y que un padre no pueda darle todo el amor a su hija y ella a su padre, no merece llamarse religión. Una religión debe proponer amor, comprensión, diálogo, no romper relaciones familiares», ha clamado Abad con gran impotencia.

En ese momento, el comunicador y criminólogo se ha mostrado consternado con su relato, con el rostro visiblemente desencajado y con los ojos vidriosos a medida que avanzaba esa conexión en directo de ‘En boca de todos‘. Así, hasta que Nacho Abad ha acabado derrumbándose en antena recordando a su padre, recientemente fallecido hace unos meses.

«Mi padre murió en marzo y le echo de menos cada día. No poder hablar con él como tú, ni verle… Simplemente le quiero decir a tu padre que no pierda una hija», ha dicho con la voz entrecortada antes de emocionarse y romper a llorar sin poder continuar más con esa conexión, que ha despedido rápidamente para cambiar de asunto y recomponerse de ese mal trago.