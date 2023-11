Florentino Fernández no puede seguir en ‘Got Talent’ por su desgarrador episodio en el programa

Ya durante las audiciones de ‘Got Talent’, una actuación paranormal de Incertum concedió a Edurne el privilegio de contactar con su abuelo fallecido. Un momento que hizo que la cantante fuera incapaz de contener las lágrimas. Y eso es lo que le ha pasado este sábado 18 de noviembre a su compañero Florentino Fernández.

Durante la primera semifinal del talent show de Telecinco, el mago volvió a contactar con el más allá. El artista se considera «un ente entre este mundo y el más allá», y asegura que su cuerpo «es un canal por el que se unen dos realidades». En esta ocasión, brindó de nuevo a los jueces la posibilidad de vivir una experiencia con lo extraordinario.

El azar decidió que fuera Florentino Fernández quien viva esta experiencia. Incertum le ha pedido que realice una pregunta y el humorista quiso saber si va a morir muy tarde, pasados los cien años. El mago le indicó que, sobre la mesa había tres cajas. Una de ellas tenía la respuesta que Flo estaba buscando. Las otras dos, podrían acabar con su vida. El ángel dela guarda que les acompañan, guiará al miembro del jurado en su decisión.

En el interior de la caja escogida, hay una libreta con un enigmático mensaje: «Timi, hijo, yo no puedo decirte eso». Inmediatamente, él reconoce esa letra: «Es la de mi madre». En las otras dos cajas, había escorpiones e Incentum le dice al cómico que «alguien ha venido esta noche a protegerte».

Esta experiencia paranormal ha emocionado hasta las lágrimas a Florentino Fernández quien, incapaz de continuar, ha explicado que «mi madre falleció de manera inesperada. No me dio tiempo a despedirme de ella. Esta conexión ha servido para que mi cerebro le dijera todo lo que la he querido siempre».