Sofía Cristo encara a Susanna Griso, se planta ante lo sucedido y asegura acciones legales

Sofía Cristo se ha sentado en ‘Espejo Público’ como prometió ayer para hablar de esas explosivas imágenes íntimas de Bárbara Rey y el Rey Emérito que Ángel Cristo ha vendido a una revista holandesa y que ayer miércoles fueron difundidas, dando la vuelta internacionalmente.

Sin embargo, la joven, que siempre ha presumido de lo blanco que es el programa de Susanna Griso, se ha sentido tremendamente incomodada; protagonizando una mañana de gran tensión con la presentadora y advirtiendo con dejar su puesto en el magacín. No le ha gustado el enfoque de la entrevista y lo que se ha dejado caer.

«No voy a entrar en detalles, y ya, hasta aquí, yo tengo mi vida, quiero tener mi paz«, ha clamado en primer lugar Sofía Cristo ante las múltiples preguntas que le han hecho sobre cómo se gestaron esas instantáneas. Aunque cuando más se ha molestado ha sido en el momento en el que han hablado de una presunta extorsión de Bárbara Rey al monarca.

«Tendrán que demostrar dónde ha recibido mi madre esas cantidades de dinero», ha replicado Sofía. «25 millones según el periodista Juan Fernández Miranda. También dice que hubo muchos contratos en Televisión Española y luego en Canal Nou. Los contratos en Canal Nou estaban justificados por una extorsión previa pero su caché en ese momento en una autonómica era elevadísimo», ha cuestionado Susanna Griso.

«Y el de Mar Flores, ¿cuál era?», le ha respondido Sofía Cristo rebotada. «No sé el de Mar Flores pero sé que el de tu madre era muy alto», ha insistido Griso. «No sé, para que me expliques un poco qué diferencia había entre Mar Flores y mi madre. Quiero saberlo. A lo mejor es que mi madre valía ese caché (…) Susanna, le estás quitando un valor a mi madre como artista, espero que no lo estés haciendo», se ha encrespado la hija de Bárbara Rey.

Conforme han ido pasando los minutos, se ha ido calentando más y así lo ha hecho saber. «¿Sabéis lo que os digo? Que no me apetece seguir hablando del tema, ni me apetece el tono tampoco. Soy libre de decidir si quiero o no quiero y, como es un tema muy delicado y que va a ir por lo penal, porque esto es un delito, no voy a hablar. Y todos los medios que se hagan eco de esta publicación van a ir por adelante. Por eso yo venía preocupada por vosotros, pero veo que a vosotros no os preocupa nada porque ponéis las fotos como os da la gana y siguen apareciendo detrás (en el pantallón)», ha advertido Sofía Cristo, asegurando que esas acciones legales también van a ir dirigidas a ‘Espejo Público’ por difundir esas imágenes.

«Y al final, yo tomaré la determinación de si quiero estar comentándolo o no. Yo siempre voy a estar apoyando a mi madre, a una mujer que la ha maltratado mi padre, mi hermano y la sociedad y que ahora se sigue maltratando en las cadenas de televisión. Se le está acusando de chantajista. Yo no tengo por qué estar comentando todo esto. Lo hago porque os tengo un cariño y quiero dar la cara en el programa pero realmente ni me gusta ni me apetece. Me parece una situación súper incómoda y hostil para mi», ha sentenciado Sofía Cristo exaltada.

«Lo es y lo entiendo, y es incomodísimo para mi sacar este asunto. Pero a mi lo que me importa de esta historia es si hubo una extorsión y si se le pagó a tu madre con dinero público», se ha defendido Susanna Griso. «Que no hubo ninguna extorsión y, si la ha habido, yo no lo sé», ha contestado Sofía. En ese instante, Gema López ha compartido que Bárbara le había indicado que cobraba 800 euros por programa en Canal Nou y que su representante se quedaba el 20%.

«No son las cifras que me han dado a mi», ha rebatido entonces Susanna. «¿Entonces mi madre miente? Porque tu lenguaje verbal me está diciendo eso», le ha encarado Sofía Cristo, cada vez más cabreada. Por su lado, la comunicadora de Antena 3 ha defendido su información, aduciendo que procede de fuentes del Gobierno de la Generalitat Valenciana.

«No te enfades», le ha pedido Griso a la colaboradora. «¿Ahora que no me enfade? ¿Diciendo que mi madre ha robado dinero de todos los españoles de una manera muy sutil? Estáis dando por hecho cosas muy graves. Claro que me enfado. O estamos en el mismo barco o me bajo yo de este barco, porque aquí o se defiende a mi madre o nada«, ha explotado Sofía Cristo. «No nos puedes pedir que hagamos una televisión limitada», le ha frenado Susanna.

Minutos después, muy ofuscada, Sofía Cristo ha continuado emprendiéndola con Susanna Griso. «No me gusta tu lenguaje no verbal, porque tengo la sensación de que ante algo que me está doliendo te veo con una sonrisita de ironía que parece que te estás mofando de lo que a mi me está molestando«, le ha recriminado.