‘TardeAR’ esclarece el dinero que Ángel Cristo se habría embolsado por las imágenes y su objetivo

Aunque fueron tomadas hace muchos años, las fotografías íntimas del rey emérito, Juan Carlos I, besándose con Bárbara Rey han provocado un enorme revuelo en nuestro país. Fue el propio hijo de la vedette, Ángel Cristo Jr. el que vendió las instantáneas a la revista holandesa ‘Privé’ con el objetivo de hacer daño a su madre.

Pero la pregunta que todo el mundo se hace es: ¿Cuánto ha cobrado el exconcursante de ‘Supervivientes 2024’ por esas imágenes? La periodista Silvia Taulés ha sido la encargada de desvelar, este jueves 26 de septiembre en ‘TardeAR‘ el precio que podría haberse pagado por el jugoso material fotográfico. Y lo cierto es que es bastante sorprendente.

«He preguntado y me he informado bien en Holanda sobre cuanto se puede haber llegado a pagar por estas fotografías», ha comenzado diciendo la periodista. Acto seguido, daba la cifra aproximada que habría recibido Ángel Cristo: «Me dicen que muy poquito, unos 2.500 euros como mucho». El motivo por el que no se ha pagado más es porque «no lo han llevado ni a portada, las fotos son antiguas, el rey ya no es rey, es una historia que ya se sabía…».

Bárbara Rey demandará a la revista que ha comprado las imágenes facilitadas por Ángel Cristo

Los colaboradores del espacio vespertino de Telecinco se han preguntado por las razones que habrían llevado al hijo de Bárbara Rey a vender ahora esas imágenes. Y es que muchos son los que pensaban que era una cuestión de dinero. «Es una estrategia de Ángel», ha indicado Silvia Taulés. Por su parte, Leticia Requejo ha explicado que va a ganar mucho más dinero haciendo entrevistas: «Es para hacerse el ‘¡De viernes!’ de mañana».

Taulés también ha comentado que en la revista holandesa que ha publicado las imágenes no se esperaban el revuelo que iban a causar. «La revista no fue consciente de que se iba a crear todo eso y que pueden llegar incluso a demandarles», ha asegurado. Según Requejo, Bárbara Rey va a tomar medidas legales contra la citada publicación: «Va a demandar a la revista, ya se puede confirmar».

Silvia Taulés ha dado los motivos: «Van a demandar a la revista porque dicen que la foto es robada o sustraída. Es delito, es en propiedad privada y son un atentado contra el honor». Además, han apuntado que el hijo de la vedette también va a ser denunciado: «Van a demandar por lo penal a Ángel Cristo. Le puede salir muy caro».

En otro orden de cosas, ‘TardeAR’ también contó con la presencia de Juan Fernández Miranda, uno de los profesionales que más han investigado sobre el supuesto chantaje que Bárbara Rey le hizo al rey emérito para que, en su momento, no salieran esas fotografías. Ana Rosa le ha preguntado por lo que se habría llegado a pagar por el chantaje. A lo que él ha contestado que «se habrían pagado 100 millones de pesetas de dinero público». Pero, al parecer, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, podría haberlo parado.