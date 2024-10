El equipo de ‘Vamos a ver’ da cuenta de un incidente con Bárbara Rey, con la Policía de por medio

Sobrepasada por la presencia de los medios tras la filtración de nuevos audios con el emérito, Bárbara Rey ha protagonizado un incidente en pleno centro de Marbella, donde anda refugiada de toda la polémica. Y de ello ha sido testigo un equipo de ‘Vamos a ver’, el programa de Joaquín Prat.

El presentador ha dado paso inmediatamente a la reportera desplazada hasta el lugar para que informara de la última hora. La periodista ha dado cuenta del incidente de la vedette con su vehículo al conducir a una velocidad fuera de lo común y de forma temeraria para esquivar a la prensa.

«Ha salido de casa a toda velocidad con su coche, apenas nos hemos podido acercar, pero es que ha seguido así durante todo el trayecto, por todo el centro de Marbella conduciendo a mucha velocidad y, según nos cuentan, cometiendo varias infracciones hasta que se ha parado en un semáforo y se ha encontrado con un coche de Policía», ha comenzado explicando la periodista de ‘Vamos a ver’.

«Es entonces cuando Bárbara Rey ha parado su coche, se ha bajado, se ha acercado a los agentes y, en un estado de nervios un poco elevado, les ha pedido, por favor, que necesitaba ayuda porque le estaba persiguiendo la prensa. La Policía le ha pedido que se tranquilizara, que se relajase, pero ella insistía en que no estaba bien porque la prensa le estaba siguiendo», ha continuado detallando la compañera de Joaquín Prat.

«Finalmente, ha podido calmarse, se ha subido al coche y se ha marchado. Pero han sido unas imágenes que muestran que Bárbara Rey no lo está pasando bien», ha concluido la reportera. Unas palabras que ha suscrito Isabel Rábago, que ha alertado en ‘Vamos a ver’ de su estado de salud mental.

«Ayer estaba en una auténtica crisis, tuvo episodios bastante importantes. Se está viendo desbordada, el otro día tuvieron que llamar al 112 y ayer estaba en unas condiciones que a mi personalmente me parecieron tremendas, con unos picos de ansiedad brutales. No me ha gustado verla así», ha declarado la colaboradora, preocupada por su amiga.