El alto comunicado de Bárbara Rey con la última hora sobre su preocupante estado de salud

Desde hace unas semanas, Bárbara Rey se sitúa en el ojo del huracán después de que su hijo Ángel Cristo vendiera sus imágenes con el rey Juan Carlos I en una revista holandesa. Tras ello, empezaron a publicarse los audios que grabó al rey emérito así como otras conversaciones con su amiga Hortensia.

Tras ello, Bárbara Rey está en boca de todos después de todos los audios que se están publicando y el testimonio que ha ido dando su hijo Ángel Cristo y gente cercana sobre lo que se vivió con el supuesto chantaje al rey. Algo que está llevando a que la ex vedette esté al límite.

Hace unos días, Bárbara Rey protagonizaba un tenso momento con los reporteros acusándoles de estar acosándola. Este miércoles todo se salía de madre hasta el punto de que la vedette solicitaba la ayuda de la policía provocando un momento de gran tensión al parar su coche en plena carretera.

También Lydia Lozano contó en ‘Ni que fuéramos’ que Bárbara Rey sufrió un ataque de ansiedad tras entrar por teléfono en ‘Y ahora Sonsoles’ donde se enfrentó con Paloma García-Pelayo.

El comunicado de Bárbara Rey sobre su estado

Ahora, ha sido la vedette la que ha querido aclarar cuál es su estado actual a través de un story en sus redes sociales después de haber tenido que acudir al hospital. «Yo sé que hay mucha gente que me quiere, que sabe qué estoy pasando por un momento difícil y que estáis preocupados por mi salud y por cómo me encuentro», empieza diciendo en un vídeo. «Os diré que poco a poco voy saliendo adelante. Soy una persona creyente y Dios me ayuda», destaca la madre de Ángel y Sofía Cristo.

«Bueno, Dios me ayuda mucho, estoy completamente convencida. Cosa que sé que no va a hacer con la gente muy malvada que hay por ahí suelta porque digo suelta porque en realidad están sueltos», concluye Bárbara Rey con este comunicado.

Asimismo, tal y como ha confesado a varios periodistas con los que está en contacto, Bárbara ha tomado una drástica decisión: apartarse del foco mientras sigan saliendo a la luz nuevos audios con el rey para evitar tener que contestar y sufrir el acoso de la prensa.