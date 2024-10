Ana Rosa interrumpe ‘TardeAR’ por la amenaza a una reportera: «Nos va a cortar el cuello»

Este miércoles, Ana Rosa Quintana le pedía a Rosa Conde, corresponsal de Mediaset en Miami, que por favor se marchara de donde estaba en Tampa (Florida) ante el huracán Milton pidiéndole prudencia. Así, la reportera hizo caso y narró en todo momento en directo en ‘TardeAR’ como se estaban desplazando hasta un lugar algo más seguro ante la que se avecinaba.

Un día después, Ana Rosa volvía a arrancar ‘TardeAR’ conectando en directo con Rosa Conde para abordar la última hora del huracán, el peor en 100 años. «Ustedes recordarán que ayer nuestra compañera Rosa Conde que lo acabamos de ver se fue para Tampa, le dijimos que se marchara, es muy pesada, y está en Tampa. Buenas tardes, ¿cómo está la situación en este momento?», le preguntaba la presentadora a su reportera.

«Ana Rosa, no, os hicimos caso, era imposible seguir en Tampa. La evacuación era obligatoria y había momentos en los que nos estaba persiguiendo el tornado. Milton ha tocado tierra pero se han formado más de sesenta tornados en el interior, nosotros conseguimos llegar a tiempo a Orlando donde estoy y donde no nos podemos mover de este fuerte», le contestaba Rosa Conde.

Tras ello, Rosa Conde mostraba el hotel en el que ella y su cámara se han protegido. «No se nos permite salir de aquí, es importante que este es el único punto medio seguro cercano a toda la evacuación. Casi siete millones de personas fueron evacuadas y gracias a eso se han salvado vidas», relataba la reportera en ‘TardeAR’.

Rosa Conde en ‘TardeAR’: «Hay una persona que nos dice que nos va a cortar el cuello»

La periodista relataba testimonios que había conseguido en las últimas horas aunque explicaba que nadie quería dar la cara. «Nos piden que no les enseñemos, esta es nuestra realidad. Me piden que salga, voy a salir a la calle. Estamos en el corazón del huracán pero en la única zona medio segura, que seguro aquí no hay nada porque hay fuertes vientos y sigue habiendo lluvia», proseguía contando.

Y justo en ese momento, Rosa Conde explicaba a Ana Rosa y a todos los espectadores de ‘TardeAR’ que les estaban echando de allí. «En este hotel está también la guardia nacional y nos piden que no nos movamos de aquí«, trataba de decir. «Tranquila Rosa, tranquila», le pedía la presentadora para que tuviera cuidado. «Me están echando, disculpad no quiero mostraros el plano, me estoy alejando muchísimo porque hay una persona que me persigue y nos dice que nos va a cortar el cuello», contaba la reportera.

«Yo entiendo que hay mucha tensión, Rosa tranquila«, le cortaba Ana Rosa tratando de acabar la conexión. «No, Ana Rosa si quiero contaros esto y mostraros el plano porque gracias a las figuras de hormigón se han salvado cientos de vidas y esas personas que han perdido todo y a gente. Me piden, yo en cuanto pueda…», aseveraba. «Rosa, tranquila, luego hablamos que te va a cortar el cable que lo estoy viendo, que estos son muy tremendos», concluía Quintana.