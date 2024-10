Lo presenciado con una reportera de ‘TardeAR’ en pleno huracán Milton en Florida: «Sal de ahí»

Este miércoles, ‘TardeAR’ ha comenzado abordando el temporal con el huracán Milton en EEUU y con la borrasca Kirk en nuestro país. Tras ofrecer un vídeo con la última hora del tiempo, Ana Rosa Quintana conectaba en directo con Rosa Conde desde Tampa (Florida).

«Mi compañera Rosa Conde está en el centro del huracán en Tampa», avanzaba la presentadora de ‘TardeAR’ dando paso a la reportera. «Buenas tardes, bueno para ti regulares», apostillaba Quintana. «Qué tal Ana Rosa, la frase que más se repite es la del peligro de muerte. Las casas están selladas de madera puertas y ventanas, la gente se ha ido por el mensaje de la alcaldesa de que si se quedan van a morir», sostenía la reportera.

Tras ello, Rosa Conde relataba en directo desde Tampa cuál era la situación. «Una patrulla de policía acaba de pasar diciendo los que se queden atención, háganse fotos, pongan su nombre y datos de nacimiento por si hay que identificar los cadáveres, así de fuerte es lo que se está viviendo», relataba la reportera en ‘TardeAR’.

Durante la conexión en directo, Rosa Conde explicaba cómo se encontraba esa zona. «Os quiero mostrar esta imagen impactante, esta zona tuvo que ser evacuada ayer, quedan los últimos en salir, Tampa es una ciudad fantasma, no hay nada. Los que quedan lo único que esperan es salvarse. La frase que se escucha todo el rato es mantente a salvo», proseguía diciendo antes de que Ana Rosa le lanzara una petición.

«Rosa tú eres una gran periodista, pero estás en un sitio muy peligroso, sal de ahí, vete, suponiendo que te puedas ir por los atascos que hay para salir«, le advertía Ana Rosa Quintana. «Ana Rosa, por supuesto, tu lo sabes mejor que nadie que los periodistas tenemos que informar y mucho más de noticias históricas, pero no podemos poner en riesgo nuestras vidas, en cuanto acabemos esta conexión intentamos volver porque los peligros son absolutos», le contestaba ella.

«¿Rosa hay gente que se ha quedado dentro de las casas?», le preguntaba Ana Rosa a su reportera. «Ana Rosa he perdido la conexión, creo que me estabas hablando, pero no te oigo. te oigo a lo lejos. Si que me gustaría enseñarte los peligros de estas casas, los tejados seguramente saldrán volando. Todo esto va a sumergir a las casas y a la gente, pasan las patrullas recordando que hay que evacuar porque además de las inundaciones y de las rachas de viento de 260 km/h llegarán con una ráfaga de 322, eso lo destruye todo», insistía la reportera de ‘TardeAR’.

Tras ello, Ana Rosa insistía con la preocupación. «Rosa estamos preocupados, salid de ahí. Como periodista te lo agradecemos pero no queremos poner tu vida en peligro, así que corre», volvía a decirle la presentadora. Y justo entonces, Rosa Conde se encontraba con un hombre paseando con el perro bastante tranquilo mientras ella le decía que era muy peligroso salir. «Enseguida nos vamos a una zona segura», añadía antes de dar paso a un vídeo.

Rosa Conde relata la dura situación del ojo del huracán Milton en ‘TardeAR’

Minutos después, Rosa Conde volvía a conectar con ‘TardeAR’ mientras se desplazaba en coche junto a su cámara para marcharse de la zona más peligrosa. «Sigo en Tampa, es un condado muy grande, tiene más de 3 millones de habitantes y yo estaba en San Petersburgo, un pueblecito que es el corazón dentro del ojo del huracán. Hemos tenido que atravesar dos puentes sobre el mar. Estamos intentando huir de aquí, la situación no es sencilla pero afortunadamente hemos atravesado el mar. Llueve con intensidad, somos casi los últimos, nos preocupa las balsas de agua, no es fácil conducir», relataba la periodista.

«Era un pueblo fantasma, no quiero ser dramática, no pretendo hacer una crónica de dramatismo pero estoy segura de que dentro de unos días ese pueblo no va a existir, va a estar sumergido. Ay», proseguía explicando. «Rosa, ante todo prudencia por favor, cuando quieras cortamos la conexión», le volvía a pedir Beatriz Archidona.

Rosa Conde explicaba que lo que más miedo le estaba dando era el trayecto de Tampa a Orlando. «Rosa parece una escena de Mad Max pero entiendo que la gente si está haciendo caso y es disciplinada», le comentaba Manu Marlasca. «La evacuación era obligatoria, pero en Tampa son tres millones de habitantes por eso ha habido carreteras colapsadas estos días. Los que se han quedado dentro están rezando», le contestaba la reportera de ‘TardeAR’.

«Estaremos a salvo en una hora, bueno a ver intentamos dirigirnos a Orlando para tener un hotel en alto, con todo, con los muros, porque nos han avisado que estemos en alerta y no estemos en las habitaciones. Orlando es otra de las zonas de gran impacto pero huimos de la catástrofe máxima», añadía Rosa Conde. «Rosa vamos a estar muy pendientes, muchísima prudencia. Los que te conocemos sabemos que eres dicharachera y alegre y que ahora estás preocupada, muchas gracias por informarnos y mucho cuidado», sentenciaba Beatriz Archidona.