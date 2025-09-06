El inesperado giro profesional de Leticia Iglesias tras su sorprendente salida de 'Informativos Telecinco'

Tras 11 años ligada a Mediaset, Leticia Iglesias sorprendió el pasado fin de semana al poner punto y final a su etapa en el grupo despidiéndose de la audiencia de 'Informativos Telecinco'. Y si muchos pensaban que su inesperada salida se debía a su nuevo fichaje en otra cadena, la periodista ha sorprendido al desvelar su nuevo proyecto profesional, alejado de los platós de televisión.

"Los últimos años, el último mes, las últimas 24 horas… Me habéis hecho sentir muy afortunada. Termina una etapa muy feliz en Mediaset. Gracias por arroparme. Compañeros de Informativos Telecinco y Noticias Cuatro. Os sigo y os admiro", publicó la presentadora en su Instagram tras oficializar su despedida de los informativos el pasado fin de semana.

.@LeticiaIG se despide de Informativos Telecinco: "Ha sido un honor formar parte de los equipos de informativos de esta casa" > https://t.co/nKF5qx7jHE pic.twitter.com/w1Tq4zjVMN — Informativos Telecinco (@informativost5) August 29, 2025

Leticia Iglesias abandona 'Informativos Telecinco' por este puesto en Línea Directa Aseguradora

Lejos de compartir con la audiencia su nuevo destino profesional tras finalizar su etapa en Mediaset, ha sido Línea Directa Aseguradora quién ha anunciado que Leticia Iglesias se une a su equipo como nueva directora de Comunicación Externa y Sostenibilidad. Un giro que, según recoge El Mundo, le ha costado debido a que siente predilección por la actualidad.

"Al final que igual que los medios de comunicación los hacen las personas y los equipos, en las empresas también. Estos últimos 9 años he seguido vinculada a proyectos de comunicación y es una parte apasionante", ha explicado la periodista en unas declaraciones recogidas por el citado medio. "A este equipo lo conocía y hace cosas súper interesantes en temas de seguridad vial, de estudios y cuando surgió esta posibilidad es lo que más me apeteció, que conocía a los equipos y que es una empresa más grande de los que pensamos", asegura.

Además, Leticia Iglesias confiesa que afronta esta nueva etapa "en paz" y "sin deudas" respecto a la etapa televisiva que deja atrás. "Mediaset lo considero mi casa y sé que contaban conmigo para la temporada. No es pasarme al otro lado porque la información y la comunicación son vasos comunicantes que no se sueltan nunca. Lo hago con cariño, humildad y nostalgia", adelanta la comunicadora.

Sin embargo, no es la primera vez que la presentadora asume un puesto de estas características en su trayectoria profesional. Comenzó su carrera en la Radio Gallega en TVE-Galicia y ejerció como corresponsal en Expansión TV para más tarde incorporarse a CNN+. No fue hasta 2011 cuando se incorporó a la edición matinal de 'Informativos Telecinco' como presentadora, pero entre 2014 y 2017 se alejó por un motivo.

Leticia Iglesias asumió el puesto de directora de Comunicación de Coca Cola España hasta 2017, cuando regresó de nuevo al grupo de Fuencarral para continuar al frente de los informativos de la cadena como editora y presentadora. Ahora, la periodista apuesta por su faceta más corporativa con su llegada a Línea Directa Aseguradora en mitad de una etapa de crecimiento y transformación para la empresa.