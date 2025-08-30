Abrupto e inesperado adiós en 'Informativos Telecinco': La histórica presentadora que anuncia su despedida

Inesperada baja (otra más) en el equipo de presentadores de 'Informativos Telecinco': Leticia Iglesias se ha despedido de la audiencia para sorpresa de todos tras permanecer al frente de la edición nocturna de lunes a viernes durante el mes de agosto.

"Ha sido un placer acompañarles y un honor formar parte de los equipos informativos de esta casa", verbalizaba brevemente la periodista y comunicadora gallega al término del informativo de este viernes, 29 de agosto. Era su último programa.

.@LeticiaIG se despide de Informativos Telecinco: "Ha sido un honor formar parte de los equipos de informativos de esta casa" > https://t.co/nKF5qx7jHE pic.twitter.com/w1Tq4zjVMN — Informativos Telecinco (@informativost5) August 29, 2025

Una despedida sobria y muy sutil que conlleva una salida de los servicios informativos de Mediaset, a los que ha pertenecido 12 años en dos etapas. Primero, entre 2011 y 2014. Y, posteriormente, de 2017 hasta la actualidad, pasando por el matinal de 'Informativos Telecinco', por el fin de semana y por la edición de Carlos Franganillo; al que ha relevado en agosto por vacaciones.

Con el fin de esa sustitución, pues Franganillo se reincorporará a su puesto el próximo lunes 1 de septiembre, Leticia Iglesias ha cerrado también su periplo por Mediaset para dar un giro a su carrera y emprender -presumiblemente- nuevas aventuras profesionales.

El equipo de redacción le despedía antes de ponerse al frente de su último informativo, deseándole toda la suerte en su nueva y por ahora desconocida etapa como así ha compartido ella misma a través de su cuenta oficial de Instagram.

Por el momento -y más después de ese adiós escueto y casi de tapadillo- no se saben los motivos que han conducido a su marcha de 'Informativos Telecinco' y si se trata de una salida realmente voluntaria o no. Recordemos que lo de David Cantero, otro histórico de la casa con quince años a su espalda, fue una especie de despido subrepticio.

Tiempo después, el propio periodista afirmó en una entrevista concedida a la Cadena SER que su adiós a los informativos no fue una decisión propia, sino de Mediaset debido a desavenencias económicas. Sea un caso similar o no, lo cierto es que la retirada de Leticia Iglesias ha sorprendido y mucho.