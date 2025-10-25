Actualidad

Pedro Ruiz capta lo que esconde este gesto de Leonor en los Princesa de Asturias que no pasó inadvertido

por Roberto Jiménez

Pedro Ruiz no ha dudado en pronunciarse sobre una de las frases que empleó la princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2025 hablando de su hermana.

Leonor y Pedro Ruiz.

Como cada año, la princesa Leonor fue la gran protagonista de los Premios Princesa de Asturias, que reconocieron a algunos rostros como el escritor Eduardo Mendoza o la tenista Serena Williams. Y tras ver su discurso, el actor y presentador Pedro Ruiz no ha dudado en pronunciarse sobre una de las frases que dijo la hija de Felipe y Letizia.

Una vez más, la Princesa Leonor quiso hablar con cierta naturalidad de los jóvenes de su generación. " Permitidme que, en tiempos de inmediatez, de fugacidad, de virtualidades, de bits, escriba una carta a cada premiado. Os invito a que asistáis a este 'envío postal de viva voz', a esta comunicación que evoca al papel y al bolígrafo, entre los premiados y yo", empezó diciendo. Y lo hago porque, aun siendo de la generación Z e hija de una equis y un boomer, tengo la sensación de que una carta permite pararse, profundizar y pensar más", añadió.

Pero si hubo un momento señalado en el discurso de la princesa Leonor y en una de esas cartas fue la que le dedicó a la tenista Serena Williams. "Es bonito lo que dices de tu hermana. Sin Venus, no habría habido Serena. Las hermanas, cómplices, son nuestras grandes aliadas y compañeras de viaje", aseguró en alusión a Venus Williams, la hermana de la premiada y que también ha hecho historia en el mundo del tennis.

Unas palabras que emocionaron muchísimo a Serena Williams y también a Feliciano López, el tenista español que estaba entre el público, y con las que más allá de hacer alusión a Venus Williams, Leonor también se estaba refiriendo a su propia hermana, la infanta Sofía. Y fue ese momento al que se ha referido Pedro Ruiz en su cuenta de "X".

"'Las hermanas cómplices', dijo Leonor en los premios entregados ayer en Oviedo. Se refería a su hermana. Noblezas aparte, la expresión refleja el buen rollo entre hermanas", destaca el actor y presentador.

