Pedro Ruiz no se calla su verdadera opinión sobre la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Desde hace más de una semana, la opinión popular se ha fragmentado aún más entre Leire Martínez o Amaia Montero tras anunciar el regreso de la vocalista original de La oreja de Van Gogh al grupo 18 años después de su salida. Pedro Ruiz ha sido el último en sumarse al extendido debate sobre las dos estrellas antagónicas, y no ha dudado en desmarcarse con su propia visión sobre la polémica.

Tan solo un día después de que se cumpliese un año de la abrupta salida de Leire Martínez del grupo, La Oreja de Van Gogh anunciaba el regreso de Amaia Montero, anunciando un nuevo disco y una gira que ya ha colgado varios carteles de 'sold out' tras poner a la venta las entradas a principios de semana. Así, la banda desvelaba que llevan trabajando en nuevas canciones junto a la intérprete durante más de un año para esta nueva etapa.

Pedro Ruiz se niega a elegir entre Leire Martínez y Amaia Montero: "Hay sitio para todos"

Una confesión que, tras más de un año de rumores sobre la reincorporación de la artista tras casi dos décadas, han vuelto a poner en el centro de la polémica al grupo por su nefasta gestión en la despedida de Leire Martínez tras 17 años juntos. Y Pedro Ruiz no ha dudado en ofrecer su visión sobre todo lo ocurrido a través de su cuenta de X lanzando un mensaje a la banda.

"Un día, Amaia Montero me regaló un anillo que conservo. Le deseo una feliz vuelta a los escenarios. E igual le digo a Leire , aunque no la he tratado. Hay sitio para todos", ha sentenciado el presentador, arrojando un mensaje de calma en mitad de tanta polarización en redes sociales entre quienes apoyan el retorno de la banda a su forma original y quienes promueven el boicot del grupo solidarizándose con Leire.

Y como ha señalado Pedro Ruiz, si bien es cierto que La Oreja de Van Gogh regresará a los escenarios el próximo año con una exitosa gira de conciertos que continúa añadiendo nuevas fechas, Leire Martínez también continúa labrando su carrera en solitario con una gira de conciertos más reducida en la que ya ha agotado las entradas de su presentación en la sala Riviera de Madrid.

Además de estrenar colaboraciones de alto nivel con artistas como Saiko o Abraham Mateo, la antigua vocalista del grupo también se ha apoyado en su nuevo puesto como jurado en 'OT 2025'. Y precisamente, a través del talent de Prime Video, la cantante respondió de forma indirecta al anuncio de sus excompañeros interpretando 'Mi nombre' para abrir la última gala del programa junto a los concursantes.