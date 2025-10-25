'Fiesta' se interrumpe con una última hora de un incidente en los Princesa de Asturias: "Se ha encontrado una pistola"

Este viernes, 24 de octubre, se han celebrado en Oviedo una nueva entrega de los Premios Princesa de Asturias, uno de los actos más importantes cada año para la familia real. Como viene siendo habitual, los reyes Felipe y Letizia, sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía, así como la reina emérita se han trasladado hasta la capital asturiana.

Sin embargo, este sábado José Ángel Leiras ha alertado en 'Fiesta' de un grave fallo en el dispositivo de seguridad de los Premios Princesa de Asturias, lo que podría haber puesto en peligro la integridad de los miembros de la Casa Real. "Esta información que llega hace apenas unos minutos hasta 'Fiesta' está relacionada con un fallo grave, importante, en el dispositivo de seguridad de los Premios Princesa de Asturias", ha empezado diciendo el periodista.

Según ha explicado, "la gala se celebraba ayer, a las seis y media de la tarde en teatro Campoamor de Oviedo. Pero unas horas antes, a las diez y media de la mañana, unos agentes de la política encuentran en un seto, en una calle aledaña al hotel 'La Reconquista' donde se hospedaban los reyes, una pistola abandonada. En ese momento saltaban todas las alarmas entre los miembros de Policía Nacional y también entre los miembros de seguridad de Casa Real, y se abre una investigación sobre a quién pertenece esa pistola y qué hacía en ese lugar en un día tan señalado. Un fallo que ponía en peligro la celebración de esa gala que después se pudo celebrar con total normalidad y sin incidencias".

El grave fallo en el dispostivo de seguridad de los Premios Princesa de Asturias

"Ese dato que estás aportando, es terrible", ha reconocido una estupefacta Emma García. José Ángel Leiras explicó que se "hizo con total secretismo y discreción para evitar que ninguno de los invitados" a los Premios Princesa de Asturias "supiera nada". Otro de los colaboradores presentes añade que "seguramente se lo hayan comunicado a los reyes, pero la prueba de que el dispositivo ha funcionado es que lo han descubierto".

Leiras ha explicado que la pistola "la encuentra la Policía en uno de los registros. Pero esto supone un encontronazo muy importante entre los altos mandos de Policía Nacional y quien se encarga del dispositivo de seguridad de Casa Real, porque unos y otros se echan la pelota". A la pregunta de Emma García de si estaba "muy a la vista" la pistola, su compañero ha explicado que no, que "estaba escondida".

"Esto ocurre a las diez y media de la mañana, es cuando la encuentran los agentes. Ellos ya tienen información de cuándo se deja esa pistola y ya se están barajando varias hipótesis", ha concluido el colaborador de 'Fiesta'. Una noticia que ha dejado en shock a todos los presentes en el plató, pero que, afortunadamente, no tuvo males mayores y los Premios Princesa de Asturias 2025 se pudieron desarrollar con normalidad.