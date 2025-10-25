Varapalo para Emma García en 'Fiesta': El inesperado giro de programación de Telecinco en los fines de semana

Telecinco ha decidido dar un giro a su estrategia de programación en las tardes de los fines de semana. Así, desde hoy, 25 de octubre, 'Fiesta' verá recortada su duración en una hora en favor de 'Agárrate al sillón', que a partir de ahora pasará a emitirse de lunes a domingo de 20:00 a 21:00 horas.

De esta forma, desde este sábado, 'Fiesta', el programa de Emma García pasará a emitirse los sábados y domingos de 16:00 a 20:00 horas pasando a ocupar cuatro horas en la parrilla del canal en lugar de las cinco que ha venido durando de forma habitual.

No obstante, no es la primera vez que Telecinco sigue esta misma estrategia de programación tanto con 'Agárrate al sillón' como en su día con 'Reacción en cadena' pues en varias ocasiones los concursos ya se emitieron los sábados y domingos.

🛋️ 'Agárrate al sillón' se emitirá también los fines de semana en @telecincoes a las 20:00h, con @EugeniAlemany. Además, incorpora a su mecánica desde este viernes duelos eliminatorios y una trepidante nueva ronda previa a 'El Gran Duelo' pic.twitter.com/w3kFLAN7wr — Mediaset España (@mediasetcom) October 22, 2025

En el caso del concurso de Ion Aramendi surtió efecto pues fue en plena remontada con los Mozos de Arousa. Y eso es lo que busca ahora la cadena con 'Agárrate al sillón' buscando por un lado aumentar los datos del concurso de Eugeni Alemany y por otro dinamizar los contenidos de 'Fiesta', que al recortar una hora su duración ahora no tendrá que alargar por alargar.

Habrá que ver si esta decisión de emitir 'Agárrate al sillón' en fin de semana surte efecto y si será algo que se mantendrá en el tiempo o será algo temporal a la espera de conocer sus resultados. Lo que está claro es que llega dentro de una renovación del espacio producido por Bulldog TV que también renovará parte de su mecánica desde este viernes.

Así cambia la mecánica de 'Agárrate al sillón' en su nueva etapa

Y es que coincidiendo con este cambio los fines de semana emitiéndose en el horario de 'Fiesta', 'Agárrate al sillón' introduce novedades a su mecánica habitual desde este próximo viernes con duelos eliminatorios y una nueva ronda previa a la prueba final por antonomasia del concurso, que es 'El Gran Duelo'.

En primer lugar, se disputarán los 'Duelos eliminatorios' que protagonizarán los dos concursantes con menor puntuación en cada una de las tres primeras rondas de cada entrega y que irán reduciendo paulatinamente el número de aspirantes a retar al campeón.

En segunda instancia, 'La Recta Final', en la que los dos mejores aspirantes de 'Parte y Reparte' se enfrentarán a una nueva ronda de preguntas y respuestas en la que deberán acumular la máxima puntuación en un tiempo máximo de 60 segundos. No obstante, el campeón tendrá, como privilegio, la opción de otorgar 5 segundos extra a uno de los participantes. El mejor de los dos candidatos se batirá en ese 'Gran Duelo' al campeón por arrebatarle el sillón y todos sus poderes.