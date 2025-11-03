Solo Javier Ruiz podía hablar en estos términos de lo que ha hecho Mazón y desmonta su argucia: "Es un truco"

Carlos Mazón ha dimitido en diferido este lunes sin pronunciar la palabra y sin registrar aún esa dimisión, y ha dejado en manos del PP y Vox su sucesión, manteniendo el escaño para conservar la condición de aforado y, por ende, el cobijo ante los jueces de cara a una imputación. Y Javier Ruiz ha liderado una cobertura especial en La 1 de TVE sobre la noticia del día, tachando la indigna comparecencia del presidente de la Generalitat como "penosa" y lo que está por venir como "estrambótico".

"La comparecencia ha sido perfectamente descriptible. Mazón dice: la culpa es de Pedro Sánchez", ha resumido el presentador de 'Mañaneros 360'. Y es que el político ha echado balones fuera, se ha presentado como víctima y ha mentido hasta el último segundo sin pudor alguno.

El titular para Javier Ruiz es "Mazón cae y el PP intenta resistir en la Generalitat", de ahí que se haya frenado en Génova la idea de un adelanto electoral. "La comparecencia de Mazón ha sido una comparecencia de dimisión al ataque. Lo que ha dicho es culpa de todo el mundo menos de Mazón. La victimización ha sido muy evidente", ha empezando valorando el periodista.

Acto seguido, Ruiz ha señalado una de las tantas mentiras que ha pronunciado en su discurso. "No sabíamos que el barrano del Poyo se desbordaba y no supimos que había fallecidos hasta la madrugada del 30 de octubre", ha afirmado Carlos Mazón. Pues bien, se trata de una falacia.

"Las víctimas del barranco del Poyo no solo se sabían, las llamadas del 112 inundaron las centralitas. Hubo avalancha de llamadas y había constancia de los fallecidos a lo largo del día. La situación hoy es tremenda en materia personal", ha desmontado Javier Ruiz.

En paralelo, el comunicador de las mañanas de La 1 de TVE también ha puesto sobre la mesa la estrategia de Mazón conservando su escaño y con su decisión de pedir la baja médica: "Hay una clave que indica que él pretende mantener el acta y el aforamiento, es decir, el blindaje ante los jueces. Y es que acaba de solicitar la baja médica".

"Lo que estamos viendo es una penosa retirada como penosa ha sido toda la trayectoria hasta llegar aquí", ha sentenciado Javier Ruiz, haciendo hincapié en que "ha mentido hasta el último segundo de su presidencia" y en que lo de la baja médica, de materializarse, es un "truco" y un último "burladero" para esquivar las comisiones de investigación sobre la DANA.

Por otro lado, Javier Ruiz ha señalado que "la crisis Mazón se acaba de convertir en crisis Feijóo": "Cae Mazón pero ¿quién manda y qué se manda ahora? Las preguntas avasallan al PP. ¿Qué va a hacer el PP? ¿Echarse en manos de Vox en la Comunidad Valenciana? ¿Convocar elecciones tal y como pide Mazón o ir a un gobierno interino?".

Desde luego, sea cual sea el escenario, lo que resulta claro es que Vox será clave en la sucesión de Carlos Mazón. En palabras de Ruiz, de "quien niega el cambio climático". Para rematar, el presentador asegura que a Feijóo "se le ha abierto la tierra bajo sus pies" y que el PP "está fuera de juego".