Ana Rosa sorprende con su inmediata reacción al calificar la dimisión de Carlos Mazón con cuatro palabras

Pasaban unos minutos de las 9 de la mañana cuando Carlos Mazón comparecía en el Palau de la Generalitat Valenciana. Una controvertida declaración sobre la que han hablado largo y tendido en el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco, y en la que el político del PP ha terminado anunciando su dimisión 'en diferido'.

Mazón ha reconocido no poder "más". Aunque ha dedicado la mayor parte de su discurso a cargar contra el Gobierno de España, y en particular contra Pedro Sánchez, al que incluso ha tildado de "mala persona" por la insuficiencia de ayudas para paliar los estragos del temporal aquel fatídico 29 de octubre de 2024.

Tras emitir íntegramente el discurso de Carlos Mazón, Ana Rosa Quintana no ha dudado en dar su opinión al respecto. "Bueno, despedida de Mazón. 'Ya no puedo más'", ha resumido la presentadora los cinco minutos de discurso del ya expresidente de la Generalitat Valenciana. Acto seguido, lanzó una pregunta a sus colaboradores: "¿Cómo se elige al futuro presidente? ¿Qué pasa ahora?".

Ana Rosa Quintana, tras la dimisión de Mazón: "No está mal que dimita alguien"

Javier Chicote era el primero en tomar la palabra, para recordar que Mazón "no ha dicho que dimite, ni que se va, pero se da por hecho". Por su parte, Ana Rosa señalaba que, más que un anuncio de dimisión, había sido "un discurso de justificación". "A mí no me ha gustado el discurso de Carlos Mazón, pero no está mal que dimita alguien, ¿eh?", sentenciaba la periodista.

Por su parte, en 'Espejo Público', Susanna Griso también daba su opinión sobre la esperada comparecencia de Carlos Mazón. "Tardó muchos días en confirmar que hubo una comida con una periodista. Ha habido mucha desinformación y muchas versiones distintas", apuntaba la presentadora del magacín matinal de Antena 3.

Aunque de las tres presentadoras de las mañanas, ha sido Silvia Intxaurrondo la más crítica con el ya expresidente valenciano. La conductora de 'La Hora de La 1' en TVE ha analizado así sus declaraciones: "Concluye la comparecencia dejándonos algunas dudas por sus acusaciones directas al Gobierno central, su 'yo habría dimitido, pero…', y no ha pronunciado la palabra dimisión".

Además, la comunicadora vasca ha lamentado el hecho de que Carlos Mazón haya "dedicado solo una frase, en todos estos minutos, a los 229 fallecidos en la dana". Asimismo, ha hecho referencia a las dudas que deja sobre su futuro político: "Hay que saber estar a la altura hasta para marcharse. A no ser que uno esté pensando en embarrar y en la defensa jurídica personal para la cual sería mejor no citar a los fallecidos".

Mazón se coge la "baja médica"

Poco a poco se van sabiendo nuevos datos sobre la dimisión de Carlos Mazón. Según publica 'OKDIARIO' ºel ya expresidente de la Generalitat Valenciana ha tomado la decisión tras recibir una advertencia de su equipo médico, motivo por el cual, habría decidido cogerse una baja de al menos dos meses.

"Tu salud está en riesgo y necesitas parar", le han dicho los profesionales sanitarios, según el citado medio. Será la vicepresidenta primera, Susana Camarero, la que asuma la presidencia en funciones. Esta baja médica permitiría a Mazón eludir las comisiones de investigación sobre la dana. Él mismo se había comprometido a comparecer en las comisiones de investigación de las Corts Valencianas, del Senado y del Congreso de los Diputados.