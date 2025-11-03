Jordi Évole ve incrédulo este rótulo de 'La Hora de La 1' tras la dimisión de Carlos Mazón y pone el grito en el cielo

Pasaban unos minutos de las 9 de la mañana cuando Carlos Mazón comparecía en el Palau de la Generalitat Valenciana. Una comparecencia, emitida íntegramente en el programa 'La Hora de La 1', presentado por Silvia Intxaurrondo en TVE, que no ha estado exenta de polémicas y en la que ha terminado anunciando su dimisión.

"No puedo más", ha reconocido. Tras "meses que han sido durísimos", el político del PP ha apeado "a la mayoría parlamentaria para elegir a un nuevo presidente de la Generalitat". Aunque ha dedicado la mayoría de su discurso a cargar contra el Gobierno de España y, en particular, contra Pedro Sánchez, al que incluso ha terminado llamando "mala persona".

"Todo este reto lo estamos haciendo solos, sin ayuda del Gobierno. Queríamos ayuda, la pedimos y jamás la recibimos. La realidad es que nos quisieron dejar solos por estrategia política", aseguró Carlos Mazón. Tras la dimisión del hasta ahora presidente de la Generalitat, el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, parte como favorito para ocupar su puesto, aunque necesita el respaldo de Vox.

Jordi Évole sentencia a Mazón por lo dicho durante la comparecencia

La comparecencia de Mazón ha sido muy criticada, tanto por los partidos de la oposición, como por las propias víctimas de la DANA. Y es que ni ha pedido perdón, ni ha hecho autocrítica. Aunque, lo que más ha llamado la atención, al menos para el periodista Jordi Évole, ha sido una frase que ha pronunciado para evitar hablar de lo que hizo realmente la tarde del 29 de octubre del 2024, mientras sus ciudadanos se ahogaban.

"Hablar de mi situación personal tras lo que hemos sufrido me parecía una frivolidad", ha dicho Carlos Mazón ante los medios de comunicación. Una frase que ha recogido el programa 'La Hora de La 1' y en la que se ha fijado Jordi Évole para sentenciar duramente al político del PP.

"¿No había otra palabra que no fuese frivolidad? ¿Frivolidad? Frivolidad… eres tú", ha escrito el presentador de La Sexta en su cuenta de X, marcando en rojo el rótulo que se mostraba justo en pantalla en TVE. Un tuit que ha recibido infinidad de mensajes de apoyo.