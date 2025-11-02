En plena tormenta con Carlos Mazón, Pedro Ruiz pone el foco justo en lo que tiene que acabar pasando

Cada nueva información que ve la luz sobre lo que hizo, o más bien no hizo, Carlos Mazón la tarde del 29 de octubre de 2024 le pone más contra las cuerdas. Ya hay quien da por hecho que el presidente de la Generalitat Valenciana dimitirá de forma inminente y que, o bien podría convocar elecciones anticipadas, o bien nombrar a su mano derecha como sucesor.

Mientras la DANA asolaba varios municipios valencianos, Mazón disfrutaba de una comida en el restaurante El Ventorro junto a la periodista Maribel Vilaplana. Comida que se alargó más de la cuenta y eso que, según las últimas informaciones, él era perfectamente consciente de lo que estaba sucediendo y, aún así, permaneció ajeno a todo disfrutando de una larga sobremesa.

Este sábado 1 de noviembre, un año después de la tragedia, el diario 'Levante-EMV' asegura que la periodista recibió un vídeo en el que se veían las calles de Utiel completamente inundadas. Vídeo que le mostró a Carlos Mazón quien, lejos de mostrarse preocupado, incluso le acompañó hasta el parking sobre las 19 horas, mientras ya había gente ahogándose.

Pedro Ruiz deja claro lo que Carlos Mazón tiene que hacer

Esta información ha provocado una oleada de indignación contra el presidente de la Generalitat, que cada vez está más aislado, incluso dentro de su propio partido. Los usuarios de las redes sociales han cargado durísimamente contra el político del PP. El periodista y escritor Pedro Ruiz, ha sido uno de los más críticos contra él, dejando claro que solo le queda una salida: dimitir.

"Mazón ha dicho tantas mentiras sobre sus 'peripecias vespertinas' la tarde de la DANA que cualquier nueva explicación será puesta en duda", ha empezado sentenciando Ruiz. "Ha de irse", ha concluido con tres palabras difícilmente discutibles el comunicador en su cuenta de X, donde suele dar su opinión sobre todo tipo de temas.

Más duro si cabe con Carlos Mazón ha sido el también periodista Jordi Évole. A través de la misma red social, el presentador de La Sexta ha escrito lo siguiente: "Cuando se sepa todo, que se sabrá, nadie va a entender cómo Mazón ha sido capaz de seguir siendo President un año entero. Ni cómo Feijóo ni cómo Abascal fueron sus cómplices, manteniéndole en el cargo. Un año entero. Con 229 muertes. Es incomprensible".

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso iba todavía más allá. El político catalán compartía la noticia de 'Levante-EMV', a la que añadía una simple pero demoledora palabra con la que pretendía definir al President: "Homicida".