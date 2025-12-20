La 1 de TVE trastoca su programación este domingo y afecta así a la emisión de la Película de la Semana

Los extremeños están llamados a las urnas este domingo y por ello, RTVE se ha volcado con estas elecciones de Extremadura. Tras ofrecer un debate el pasado jueves con Xabier Fortes; la cadena pública ha preparado una programación especial este domingo que concluirá con un especial informativo a partir de las 19:50 horas de la tarde.
Para empezar, La 1 ofrecerá dos avances informativos sobre la participación a las 09:00 horas y a las 13:55 horas en simulcast con el Canal 24 horas con Marc Sala desde Mérida. Las dos ediciones del Telediario Fin de Semana contarán con Marc Sala desde Mérida y con Lourdes Maldonado desde Torrespaña, con especial protagonismo para todo lo que suceda en la jornada electoral.
Por su parte, el Canal 24 horas contará desde las 08:00 horas con conexiones en directo con todos los puntos de interés informativo, tanto en Extremadura como en las sedes nacionales de los principales partidos.
Será a partir de las 19:50 horas cuando La 1 desplegará toda su cobertura especial con el informativo especial 'Extremadura decide' en La 1 y Canal 24 horas con Alejandra Herranz desde el plató de datos de Prado del Rey y con Pepa Bueno con la mesa de analistas desde el Museo Romano de Mérida.
Las presentadoras del 'Telediario 1' y 'Telediario 2' liderarán por primera vez un programa especial conjunto en el que ofrecerán toda la información, con conexiones en directo y el análisis de una jornada histórica para los extremeños, que será seguida con mucha atención desde la política nacional.
Cabe decir que el especial hará un parón a las 20:30 horas para emitir 'Aquí la tierra' y posteriormente volverá tras el 'Telediario'. Este especial se alargará hasta las 22:45 horas, la hora a la que enlazará con 'La película de la semana', que esta semana ofrecerá la película '1917'.
Así queda la programación de La 1 este domingo:
- 09:00h - Especial informativo: Avance Elecciones de Extremadura
- 09:10h - 'Noticias 24h'
- 09:30h - 'Viaje al centro de la tele' (reposiciones)
- 12:30h - 'Navidades con Samantha'
- 13:05h - 'D Corazón'
- 13:55h - Especial informativo: Avance Elecciones de Extremadura
- 14:05h - 'D Corazón'
- 15:00h - 'Telediario Fin de Semana'
- 15:45h - 'Deportes 1'
- 15:55h - Sesión de Navidad: 'The Holiday' (Vacaciones)
- 18:00h - Sesión de Navidad: 'Algo para recordar'
- 19:50h - Especial Informativo: 21-D. Extremadura Decide
- 20:25h - 'Aquí la tierra'
- 21:00h - 'Telediario Fin de Semana'
- 21:25h - Especial Informativo: 21-D. Extremadura Decide
- 22:45h - La película de la semana: '1917'
- 00:30h - Cine: 'Herido'
