La 1 de TVE trastoca su programación este domingo y afecta así a la emisión de la Película de la Semana

Los extremeños están llamados a las urnas este domingo y por ello, RTVE se ha volcado con estas elecciones de Extremadura. Tras ofrecer un debate el pasado jueves con Xabier Fortes; la cadena pública ha preparado una programación especial este domingo que concluirá con un especial informativo a partir de las 19:50 horas de la tarde.

Para empezar, La 1 ofrecerá dos avances informativos sobre la participación a las 09:00 horas y a las 13:55 horas en simulcast con el Canal 24 horas con Marc Sala desde Mérida. Las dos ediciones del Telediario Fin de Semana contarán con Marc Sala desde Mérida y con Lourdes Maldonado desde Torrespaña, con especial protagonismo para todo lo que suceda en la jornada electoral.

Por su parte, el Canal 24 horas contará desde las 08:00 horas con conexiones en directo con todos los puntos de interés informativo, tanto en Extremadura como en las sedes nacionales de los principales partidos.

Será a partir de las 19:50 horas cuando La 1 desplegará toda su cobertura especial con el informativo especial 'Extremadura decide' en La 1 y Canal 24 horas con Alejandra Herranz desde el plató de datos de Prado del Rey y con Pepa Bueno con la mesa de analistas desde el Museo Romano de Mérida.

Las presentadoras del 'Telediario 1' y 'Telediario 2' liderarán por primera vez un programa especial conjunto en el que ofrecerán toda la información, con conexiones en directo y el análisis de una jornada histórica para los extremeños, que será seguida con mucha atención desde la política nacional.

Cabe decir que el especial hará un parón a las 20:30 horas para emitir 'Aquí la tierra' y posteriormente volverá tras el 'Telediario'. Este especial se alargará hasta las 22:45 horas, la hora a la que enlazará con 'La película de la semana', que esta semana ofrecerá la película '1917'.

Así queda la programación de La 1 este domingo: