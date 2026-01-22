José Manuel Soto clama contra TVE por lo que se vio en 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora: "Es una vergüenza"

El cantante José Manuel Soto ha utilizado su cuenta de "X" para manifestar su opinión sobre las críticas que ha recibido en los últimos días en 'Malas Lenguas' por su señalamiento al gobierno de Pedro Sánchez por el accidente de tren en Adamuz.

Así, el programa de Jesús Cintora se ha hecho eco estos días tanto de las manifestaciones de José Manuel Soto como de Miguel Bosé cuestionando a Óscar Puente y a Pedro Sánchez pidiendo su dimisión y opinando del accidente de tren cuando la investigación de lo sucedido acaba de empezar.

El hecho de que en 'Malas Lenguas' hayan hablado de él parece que no le ha gustado nada a José Manuel Soto tal y como demuestra con su mensaje en "X". "Me cuentan que los chicos de 'Malas lenguas', Jesús Cintora, Sarah Santaolalla, etc, llevan varios días dedicándome un considerable espacio de tiempo para atacarme ferozmente por mis opiniones", empieza diciendo.

"Me extraña que no tengan otra cosa más importante de la que hablar en estos momentos y me preocupa que una televisión pública se dedique a perseguir ciudadanos que critican al Gobierno sin darle además posibilidad de defenderse. Es una vergüenza…", sentencia José Manuel Soto.

Me cuentan q los chicos de @MalasLenguas_Tv , @JesusCintora , @SarahPerezSanta etc llevan varios días dedicándome un considerable espacio de tiempo para atacarme ferozmente por mis opiniones.

Me extraña q no tengan otra cosa más importante de la q hablar en estos momentos y me… — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) January 22, 2026

Cabe decir que no es la primera vez que en 'Malas Lenguas' hablan de José Manuel Soto. Es más, cada vez que el cantante suele protagonizar alguna polémica con sus opiniones políticas suele colarse en la escaleta del programa de Jesús Cintora.

"Pues sí, así está el panorama. Ahora mismo tenemos a, vamos a decir gente, como Miguel Bosé y José Manuel Soto culpando al gobierno nada más y nada menos que de una tragedia en la que todavía se rescatan cadáveres", soltaba el pasado martes Jesús Cintora antes de hacerse eco del mensaje de Miguel Bosé contra el Gobierno.

"Y José Manuel Soto vuelve a la carga. ¿Es la misma cofradía de la de Miguel Bosé?", cuestionaba después Jesús Cintora a sus compañeros. "Yo pregunto, ¿tanto cuesta esperar a que termine la investigación, aclarar, por una cuestión incluso de patriotismo digo yo?", reflexionaba el presentador. "Aquí cada uno es libre de expresarse como quiera, pero estos expertos en la materia y en las redes sociales...", apostillaba.