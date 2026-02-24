Vox cruza todos los límites: amenaza al presidente de RTVE con echarle "a patadas" y él da una atronadora réplica

El diputado de Vox, Manuel Mariscal ya amenazó en septiembre con entrar a RTVE con "lanzallamas" o "motosierra" para cargarse a presentadores como Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz o Jesús Cintora. Después fue José María Figueredo el que elevó el tono diciendo que iban a llegar a la cadena pública con una "bomba atómica". Y este martes, Mariscal ha amenazado a José Pablo López, el presidente de RTVE, con "echarle a patadas".

Todo se ha producido en una nueva de sesión de control a RTVE en la Comisión Mixta del Congreso y el Senado. Una vez más, el diputado de Vox, Manuel Mariscal ha utilizado términos amenazantes y agresivos contra la corporación y su presidente.

"Señor López, le queremos preguntar qué valoración hace del sectarismo ideológico que caracteriza los programas que realizan productoras privadas que contrata RTVE. Es la misma pregunta que le realizamos en la sesión de control anterior, pero en esta ocasión queremos que nos responda sin mentir", se dirigía Mariscal a José Pablo López en su primer turno.

Unas palabras a las que José Pablo López ha contestado sin pudor con mucha ironía. "Me alegro mucho de verle de nuevo porque, sinceramente, me esperaba que esta mañana estuviera aquí el señor Figaredo con su bomba atómica. Me agrada que estemos aquí dos personas moderadas como somos usted y yo, que usted utiliza lanzallamas y motosierras pudiendo usar una bomba atómica", le soltaba el presidente de RTVE al diputado de ultraderecha.

Tras ello, José Pablo López ha defendido que en "RTVE no hay sesgo ideológico", pero el de Vox siguió en sus trece. "La pública debe hacer televisión para todos los españoles y no sólo para los votantes de izquierda y de extrema izquierda", denunciaba Mariscal. A lo que José Pablo López le ha replicado tirando de datos de audiencia destacando que "cada mes contacta con RTVE el 80% de la población española, a la que usted ha dicho que son una banda de radicales e izquierdistas".

Y lejos de achantarse, José Pablo López ha desmontado el argumento de Vox recordándole como para llegar a un acuerdo con María Guardiola en Extremadura han exigido el control de los informativos en Canal Extremadura. "Esto es su concepto de libertad de prensa, que varía según el código postal", recalcaba el directivo.

Y en su segundo turno, Manuel Mariscal decidía elevar aún más el tono en su comparecencia contra el presidente de RTVE asegurando que los fondos europeos que ha recibido la Corporación "pueden estar utilizándose para financiar a productoras privadas fundadas por el Partido Socialista y el separatismo catalán".

"España está dirigida por unos golfos, y RTVE también lo está. Usted me habla de motosierras y lanzallamas, y le digo lo siguiente: es que los españoles van a estar deseando que entremos con motosierras y con lanzallamas, cuando Vox llegue a RTVE. Y eso es lo que haremos: les echaremos, si hace falta, a patadas. Porque eso es lo que quieren los españoles cuando leen noticias como esta, y cuando ven las manipulaciones que ustedes hacen en RTVE", le espetaba el ultraderechista.

Tras ello, José Pablo López ha vuelto a plantar cara al diputado tirando de datos desmontando las cifras que él mismo había dado. "Además de faltarnos al respeto, ha venido a difundir mentiras. No le había visto nunca en este papel de inquisidor presupuestario, pero me ha parecido interesante. El problema es que usted viene sin datos y como ya trae la intervención preparada le da igual lo que le vaya a decir", le contradecía el presidente de la Corporación.

José Pablo López desmonta los bulos de Vox en el Senado

Más adelante, cuando el diputado del PSOE le preguntaba por las amenazas que reciben por parte de la derecha y la ultraderecha, José Pablo López iba más allá. "Es fascinante observar la coherencia de Vox. Nos amenazan con la bomba atómica, pero no se pierden ni un minuto de nuestra programación. La verdad es que valoro muy positivamente esa capacidad de sacrificio. Tiene que ser durísimo dedicar tantas horas a seguir una televisión que según ellos no ve nadie, solo para poder luego amenazarnos", ponía sobre la mesa.

"Lo veo como una forma de amor-odio que le da un toque melodramático a estas comisiones que siempre ayuda a que sean mucho más llevaderas. Por cierto, no siempre hace falta entrar con bombas atómicas. Estamos acostumbrados a esta virulencia verbal que tenemos por aquí de vez en cuando. También se puede hacer con desinformación, se puede hacer con bulos como los que ha utilizado esta mañana aquí el señor Mariscal, de esto sabe mucho su grupo parlamentario que los utiliza de forma sistemática para bombardear RTVE. La bomba atómica es cara, pero los bulos son bastante baratos y circulan más rápido que una bomba atómica", argumentaba el presidente.