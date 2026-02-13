Javier Ruiz oye a Vox que hay que entrar en RTVE "con una bomba atómica" y su repaso es para ponerlo en bucle

Después que desde Vox se amenazara a TVE con entrar con "motosierra" o "lanzallamas" ahora se ha dado un paso más allá con el diputado de Vox, José M. Figaredo amenazando a la cadena pública de entrar con una "bomba atómica". Unas polémicas declaraciones que han sido contestadas por Javier Ruiz este viernes en 'Mañaneros 360'.

"Le mejoro la apuesta, en TVE hay una banda de ladrones, no hay que entrar con lanzallamas, hay que entrar peor aún, con una bomba atómica", asegura Figaredo cruzando todos los límites posibles en los ataques inadmisibles contra la corporación pública.

Tras escuchar sus palabras, Javier Ruiz se mostraba contundente en 'Mañaneros 360' para desmontarle con datos. "De nuevo información frente a la propaganda", empezaba señalando el presentador. "Porque es falso todo esto. TVE tiene un deficit que ha sido corregido, y este año tiene un superávit de 45 millones de euros", defendía.

"Es falso que RTVE le cueste cada vez más dinero al contribuyente. En 2025 la compensación de servicio público se ha reducido en más del 6%. El año pasado hemos ido de 589 a 552 millones. Se han ahorrado 37 millones al Estado con respecto al año pasado. Por tanto es falso que esto cuesta más", seguía explicando Ruiz.

"Segundo. Es falso que RTVE tiene cada vez más presupuesto, la Corporación ha reducido el presupuesto ejecutado de 1.263 a 1.239 millones. Es falso el crecimiento de la audiencia que se nos atribuye por el incremento del presupuesto. No es verdad. Y es falso el despilfarro de dinero público a programas, si el año pasado se invirtieron 368 millones y se obtuvo un 9% de cuota de pantalla, este año gastando 392 La 1 ha terminado cerrando diciembre con un 12,2, es una inversión y es una inversión que está dando resultado", defendía Javier Ruiz de forma rotunda.

Asimismo, Javier Ruiz ha aprovechado para sacar pecho de las audiencias de su programa y lanzar un dardo indirecto a Mediaset o Atresmedia. "Con todos estos datos, si me permiten un análisis. A lo peor esto es lo que molesta. A Vox y a otros intereses corporativos, quizás a otras cadenas, porque la audiencia que se queda aquí es la que no facturan otros grupos que nos hacen las campañas. RTVE está generando ingresos comerciales propios, en el año 2025 ha obtenido la mayor cifra de ingresos comerciales desde que se aprobó la nueva ley de financiación en el año 2009, en concreto 85 millones de euros", añadía.

"Y además efectivamente se registra la mejor mañana en 13 y casi 18 años según algunos parámetros. Quizás lo que hay aquí es un señalamiento y una criminalización por lo que se pierde en línea editorial, cierta a la política, y lo que se pierde en dinero, cierta a la económica. Socios, que están limpiándole la cara a la ultraderecha en España. Y dicho todo esto amenaza de bomba atómica", concluía Javier Ruiz.