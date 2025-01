Una participante de 'First Dates' destapa el dinero que se paga realmente al final de la cita

El restaurante de 'First Dates' continúa abriendo sus puertas cada noche a los solteros y solteras que acuden en busca de su media naranja. Y aunque en ocasiones la cita a ciegas está llena de divertidos momentos espontáneos, muchos de estos se planean detrás de cámaras. Así lo ha explicado una participante que probó suerte en el espacio presentado por Carlos Sobera, que ha revelado en sus redes sociales todos los entresijos del dating show.

Los desencuentros al final de la velada por respuestas inesperadas, malentendidos a la hora de pagar la cuenta o proposiciones inesperadas son el plato estrella del menú del programa. Pero la experiencia del restaurante donde tiene lugar la cita no es tan real como se puede ver desde televisión. De hecho, Lidia Izquierdo, que acudió al programa en busca del amor, confiesa qué detalle de cada cita es un paripé.

Cuando a través de su cuenta de Tik Tok le preguntaron si la escena en la que pagan a medias la cuenta es real o no, la soltera de 'First Dates' no dudó en desenmascarar al espacio de Cuatro. "Antes de entrar a grabar te dan tres billetes de 20 porque es lo que se cobra 60 euros", comenzó explicando, desvelando que es el propio equipo del programa el que te da el dinero que más tarde muestran ante las cámaras como si saliese de su cartera.

Y como explica la joven, es esa cantidad la que el programa presentado por Carlos Sobera paga a los solteros por atreverse en su búsqueda del amor en el dating show, por lo que más tarde vuelven a sus manos. "Y al salir del programa te los devuelven", aseguró Lidia, que tuvo suerte en su cita, pues su pretendiente la invitó y se quedó con más dinero.

Al parecer, cuando uno de los dos pretendientes en 'First Dates' invita al otro a la hora de la cuenta, el programa se cobra la cuenta y no devuelve la cantidad. Es por eso que el acompañante de Lidia corrió con los 40 euros de la cuenta y ella se fue a casa con toda la cantidad que le habían dado detrás de cámaras. "Así que él se quedó con 20 y yo con 60 porque no pagué", desveló la joven en un vídeo de Tik Tok.

"No tiene ningún tipo de guion"

Aún así, asegura que en todo momento insistió en pagar la cena junto a su acompañante, pero este no cedió, pues aseguró que en todas sus primeras citas el corre con la cuenta. Y la soltera quiso romper una lanza a favor de la espontaneidad del programa más a delante. "No tiene ningún tipo de guion. Yo llegué literalmente a ciegas...", comentó en otro vídeo de la plataforma.