Karla Sofía Gascón cuela inesperadamente a Carlos Sobera en las preguntas clásicas de 'La Revuelta'

Este lunes, David Broncano recibía en 'La revuelta' primero al astronauta español Pablo Álvarez y después a la actriz Karla Sofía Gascón, que no para de acumular galardones y que podría hacer historia al ganar el Globo de Oro a mejor actriz por 'Emilia Pérez'.

Así, Karla Sofía Gascón llegaba a 'La Revuelta' después de que hace un mes visitara a Pablo Motos en 'El Hormiguero'. Y nada más saludar a David Broncano le lanzaba una petición que le echara del plató si se le escapaba alguna palabrota o insulto.

"Me dicen luego que soy chunga, si digo una palabrota es que mi madre me regaña", aseveraba la actriz. "Pues di unos cuantos insultos ahora y luego ya seguimos", le animaba Broncano. "Te pido por favor que si digo una palabrota me expulses", le decía después la actriz.

Y aunque la entrevista fue corta, Karla Sofía gascón no paró de lanzarle pullas a David Broncano. "Te voy a decir una cosa tenía una mosca ehh", le soltaba sobre la taza en la que le habían dado el agua. "Pones las cosas caducadas y....", le soltaba la actriz.

Después, Karla Sofía Gascón se mostraba feliz por el momento que atraviesa tras haber ganado numerosos premios por su trabajo en "Emilia Pérez". "La pueden ir a ver al cine", destacaba ella. "¿Está en cartel ahora mismo?", le preguntaba Broncano. "Sí, claro. Se nota que te has empapado ehh", le espetaba ella. "No la he visto pero la veré", se defendía Broncano.

"Está muy mal que no veas las películas de los invitados ehhh", le replicaba Karla Sofía Gascón. "Es que tengo muchas cosas que hacer y no me da tiempo", incidía el presentador de 'La revuelta'. Tras ello, la intérprete explicaba que hacía dos papeles en la cinta. "Buen trabajo ehh Karla eso es difícil de hacer", aseguraba él. "Yo no sé si cuando me hablas me estás vacilando o me lo dices en serio", le soltaba sin pudor ella.

"Te lo digo en serio, es increíble, está todo el mundo emocionado", defendía él. "Si no lo has visto como vas a decir que es increíble", le contestaba Karla. "Porque la gente la ha visto y le ha gustado, así que créetelo Karla", le pedía Broncano. "Si me lo creo pero no de ti", terminaba diciéndole la actriz.

Tras ofrecer un tráiler de la película, David Broncano trataba de hacerle las preguntas clásicas. Y al preguntarle por las relaciones sexuales que había tenido en el último mes, Karla Sofía Gascón se acordaba de Carlos Sobera. "Yo vengo aquí dispuesta a encontrar pareja", confesaba. "Uy 'First Dates'", reaccionaba Broncano. "Precisamente quería ir con Sobera, entonces si alguien quiere. Como no conozco varón me da igual", añadía antes de que Broncano le pidiera que mandara un mensaje.

"Hola soy Karla Sofía Gascón y si hay algún abuelo o abuela que quiera compartir conmigo residencia", comentaba ella. "Pero di un par de cualidades tuyas", le solicitaba Broncano. "Soy chunga y más chunga todavía", añadía con sorna ella. "A mí me gustan mucho las películas de terror así que si quieres pasar miedo, no hay nada mejor que estar conmigo", concluía.