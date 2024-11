El equipo de 'First Dates', obligado a censurar a una soltera por lo que se vio en pantalla

Tras más de 2.000 entregas de 'First Dates', Carlos Sobera ya está curado de espanto. Y es que por el programa de Cuatro han pasado todo tipo de solteros, algunos de los más extravagantes. Sin embargo, en la entrega de este miércoles, 20 de noviembre, ha ocurrido algo histórico: el equipo de edición se ha visto obligado a tomar medidas con una de las solteras.

Se trata de Watermami, una joven de 24 años, natural de Getafe (Madrid), que llegó pisando fuerte. Y es que, sin ningún tipo de pudor, empezó a hablar sobre temas relacionados con el sexo y su sexualidad. Incluso le lanzó algún comentario fuera de lugar a Carlos Sobera, quien no daba crédito a lo que veía. "Nunca he tenido la oportunidad de llevarme una ostra a la boca", le llegó a espetar.

Nada más recibirla en el restaurante, el presentador de 'First Dates' le dijo: "Oye, me encanta tu pijama". La respuesta de ella fue: "Gracias, y mis tetas me imagino". Una contestación que dejó totalmente descolocado al comunicador vasco. Sin embargo, no fue su única salida de tono a lo largo de la noche.

Antes de conocer a su cita, la madrileña aseguró: "Estoy buscando que me pongan en el mapa bollero. Soy neófita, nunca he tenido la oportunidad de llevarme la ostra a la boca. Necesito visibilidad para este cuerpo". El equipo de 'First Dates' le concertó una cita con Agnes, una soltera de Ibiza de 23 años, coctelera y tatuadora.

"Siento que he sido abducida por un ovni y que he llegado aquí. Soy artista", reconoció la joven que, lo primero que tuvo que escuchar de Watermami es la confesión de que no llevaba bragas. Dejando al lado esto, la cita fue de lo más divertida. Las solteras no pararon de reír e incluso acabaron haciendo una pela de cojines en el reservado. Aunque algunas actitudes de la madrileña incomodaron a la tatuadora.

Sin embargo, la cosa no quedo ahí, sino que el equipo de edición de 'First Dates' se vio obligado a censurarla en varias ocasiones, ya que exhibía sus pechos sin ningún tipo de reparo. Hasta tal punto que la propia Agnes le tuvo que llamar la atención en un momento dado. Finalmente, esta decidía que no quería tener una segunda cita con ella.

"No tendría una segunda cita con Watermami. Como amigas sí puede ser. Pero creo que no iría a más porque me gusta la gente un poco más reservada", reconoció la joven. Eso sí, dejó claro que la cita había sido muy "divertida", aunque admitió que hubo varios momentos en los que se sintió incómoda.