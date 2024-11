Carlos Sobera desvela un secreto de 'First Dates' y sus participantes desconocido por muchos

Este domingo, 10 de noviembre, el plató de 'Fiesta' recibía la visita de Carlos Sobera. Pero no lo hacía solo. El presentador de 'First Dates' acudía al programa de Emma García junto a Richard Pena, la voz en 'off' del espacio de citas de Cuatro, con motivo de sus 2.000 emisiones.

Este lunes 11, a las 21:45h, 'First Dates' celebrará por todo lo alto esta cifra redonda con una emisión especial en el que recibirán a cuatro parejas que se conocieron en el famoso restaurante de Cuatro. Y es que, el formato ha unido a diez parejas en matrimonio y, además, ha traído a una decena de niños al mundo.

Una vez más, Carlos Sobera volvió a mostrar una gran sintonía con Emma García. Tanto es así, que incluso se atrevió a confesar uno de los secretos mejor guardados del programa. Y es que mucho se ha especulado en todos estos años de emisión sobre quién paga las cenas. De hecho, en varias ocasiones lo comensales no se han puesto de acuerdo con quién de los dos debía pagar.

Sobre ello se ha pronunciado el comunicador vasco en el magacín vespertino de Telecinco: "Es curioso porque nosotros no queremos que la cena le cueste ni un duro a los invitados que tenemos en 'First Dates'. Entonces les damos a cada uno 40 euros antes de ir a cenar". "¿Ah, sí?", preguntó, muy sorprendida, la presentadora. "La cena de los dos cuesta 40 euros, con lo cual… Yo personalmente les llevo el dinerito", reconocía Carlos Sobera.

'First Dates' se estrenó en Cuatro en la primavera de 2016. Desde entonces, el programa llega a sus 2.000 emisiones convertido en uno de los formatos estrella de la televisión. Tras haber acogido a 10.000 citas, un 60% de los participantes han apostado por una segunda oportunidad tras conocerse en el famoso restaurante televisivo. Y hasta un 85% de quienes han pasado por el programa reconocen que repetirían la experiencia.

En la entrega de este lunes, 11 de noviembre, con motivo de sus 2.000 programas, Carlos Sobera, Matías Roure, Laura Boado y las gemelas Marisa y Cristina Zapata recibirán a cuatro parejas que, tras conocerse en 'First Dates', continúan juntas a día de hoy. Como es el caso de Trini y Ángel, una pareja de jubilados que se conocieron en enero de este año. O Sonia y Eduardo, dos sevillanos que pasaron por el programa el pasado verano. También regresarán Carla y Sergio, quienes se conocieron en 2022 y hoy están felizmente casados. Por último, Roberto y Javier recordarán el comienzo de su historia de amor, hace casi tres años.