Carlos Sobera se moja en exclusiva sobre el incidente de los Reyes y Pedro Sánchez en Valencia

El desastre natural y humano que ha provocado la fatídica DANA en el Levante español, cebándose con algunos pueblos de Valencia, ha alterado toda la parrilla televisiva y numerosos presentadores de la talla de Isabel Jiménez, Matías Prats, Adela González, José Yelamo, Nacho Abad o Ana Rosa Quintana, entre otros, se han desplazado hasta las localidades destrozadas para narrar en directo los hechos.

Como decimos, son muchos los programas diarios de la televisión que han visto alterada su emisión, y por otro lado, es brutal el aluvión de manifestaciones públicas de rostros públicos que han querido también posicionarse o dar su opinión ante la gestión política que se está haciendo frente a esta catástrofe medioambiental. Uno de ellos es Carlos Sobera, presentador de 'First Dates' con el que hemos hablado en exclusiva de todo lo sucedido en estos días.

¿Qué opina del altercado con el Rey Felipe y la Reina Letizia que visitaron Paiporta junto a Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón? ¿Qué valoración hace de las palabras del Monarca, relativas a la intoxicación informativa y los bulos que están recorriendo muchas de las redes sociales? ¿Se siente decepcionado por la gestión política?

'First Dates' es uno de esos programas que tiene esa magia de que puede acompañar incluso en una época como la que estamos viviendo, desgraciadamente, con lo que ha pasado en Valencia. Por un lado, están las ofertas informativas a tope, pero 'First Dates' también está consiguiendo muy buenos datos de audiencia en estos momentos.

CARLOS - Sí, sí, estamos cerca del millón de espectadores, sí, sí. Hombre, yo creo que los programas de televisión, cuando le gustan a la gente, para ellos son un referente, es una compañía, es un descanso, cumple muchas funciones un programa de tele.

Mira, yo me acuerdo cuando yo estaba haciendo, en Telecinco hace 25 años, '¿Quién quiere ser millonario?'. Bueno, era un programa de preguntas y respuestas y tú muchas veces decías bueno, pues la gente lo ve, se entretiene, pero tampoco… Hasta que un día fui a visitar a un familiar al hospital y se abre el ascensor y sale un señor en silla de ruedas y cuando me ve, es como si estuviera viendo a un familiar. ¿Sabes lo que me dijo aquel señor? Creo que era en la Paz o en la Fundación Jiménez Díaz, no me acuerdo bien del hospital, y le habían operado del corazón, a corazón abierto. Y llevaba ya como mes y medio en el hospital ingresado. Pues me dijo: 'Carlos, yo estoy esperando todas las tardes que den las ocho para meter el euro en la tele del hospital de la habitación y poder ver quién '¿Quiere ser millonario?' porque es lo que me da la vida'.

Entonces, en ese momento te das cuenta de que lo que para ti es solamente entretenimiento, para la gente, es muchas cosas más. Es un enganche a la vida cuando lo estás pasando mal, es un consuelo, es una compañía, es el ambiente de toda la vida, es su casa. No sé, es como cuando vas al extranjero y de repente coges un avión de Iberia y te hablan en castellano y dices "Coño, estoy en casa, aunque me queden 10.000 kilómetros por llegar." Es exactamente eso. Esa sensación no la podemos perder. Y cuanto más dolor hay y peores cosas pasan, yo creo que también es necesario que los que nos dedicamos a dar un poquito de aceite a las pieles quemadas estemos ahí para cumplir nuestra función, porque ayudamos también de esa manera mucho.

¿Cómo valoras tú la gestión de todo lo que ha pasado?

CARLOS - A ver, valorar la gestión es complicado porque no sé exactamente todo lo que ha pasado. Sí sé dos cosas que han ocurrido y que son consecuencia probablemente de una gestión que no ha sido acertada. Y es mucha desorganización, mucha frustración, mucha sensación de la gente de que estaba abandonada. No puede pasar esto en un país como el nuestro, que teóricamente es desarrollado, y que la respuesta de las instituciones tarde 72 horas en llegar, o casi 96 horas en llegar.

Y hay afirmaciones que no se pueden hacer tampoco, creo yo, como político. No se puede decir 'Si necesitan ayuda, que la pidan', 'El Ejército no está para todo', o que 'No vengan a ver a sus familiares muertos porque donde mejor están es en sus casas'. De un lado y de otro se cometen errores de falta de empatía y de solidaridad.

Y yo creo que con lo que me quedo es con el Rey, que el otro día tuvo un comportamiento absolutamente ejemplar. O sea, se puede ser monárquico o se puede ser republicano, pero cuando un señor de pies a cabeza, sabiendo lo que le espera, se queda allí aguantando el tipo, solamente para dar una salida a la frustración de la gente y para consolarla, merece todos los respetos hasta la saciedad.

Pero en términos generales, no se ha gestionado bien. Y luego yo, la otra cosa con la que me quedo, es con la gente. A mí la gente me parece la hostia. Tú fíjate que ha habido cantidad de avisos por parte de las autoridades de "Por favor, la movilidad está restringida", ha dado igual. Ha habido miles de personas que desde lugares muy distintos han ido en coche, en autobús, en avión, andando, con palas, con comida, con medicamentos, han desafiado a la orden administrativa de 'No vengan ustedes' y lo han hecho porque empatizaban con la gente que estaba sufriendo y para entregar esos alimentos, para limpiar el barro... Entonces, a mí esa actitud de la gente me parece que es de… O sea, yo soy político, veo eso y digo 'Me tengo que replantear cosas'. La gente nos ha dado una lección de vida sencillamente impresionante.

También es importante lo que decía el Rey, el mensaje que lanzó, sobre la intoxicación que también hay en cuanto a informaciones y bulos. En este sentido también frustra eso, yo creo.

CARLOS - Frustra todo, porque todos queremos conocer la verdad, ya sabemos que la verdad es muy difícil de alcanzar, pero tenemos que intentarlo. Entonces, a veces sí que hay una dispersión de voluntades e intenciones que no son buenas y que perjudican. Pero bueno, cuatro o cinco ideas claras sí que se pueden extraer.