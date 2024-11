Pedro Piqueras señala por qué la visita de los Reyes y Sánchez a Paiporta "no se debió hacer"

Este lunes, 4 de noviembre, Pedro Piqueras ha regresado al plató de 'Informativos Telecinco' para analizar las consecuencias de la DANA que ha arrasado gran parte de nuestro país, especialmente en la Comunidad Valenciana. El periodista dio su opinión al respecto de los altercados ocurridos este domingo en Paiporta durante la visita de los reyes, Pedro Sánchez y Carlos Mazón.

Al que fuese presentador de 'Informativos Telecinco', la tragedia le pilló fuera de España. A su regreso, no ha dudado en acudir a la que fuera su casa televisiva para analizar todo lo ocurrido en esta última semana. Sobre el lanzamiento de barro y otros objetos a Don Felipe y Doña Letizia, Pedro Piqueras aseguró que: "Estaba fuera de España hasta que vine ayer, vi la imagen y fue lo primero que me encontré en televisión. Pensé: '¿Qué está pasando? Es como si me hubieran cambiado el país'".

"Ver a la reina con un poco de barro en la cara, ver al rey tratando de dar explicaciones que no se lo permitían al principio, después se abrazó a alguien, todo eso me hizo pensar que estamos en uno de los momentos más duros que yo he presenciado de la democracia española", reconoce el periodista albaceteño. Además, cree que "hay desafección en las zonas industriales hacia el estado por esto que ha ocurrido".

Pedro Piqueras: "En un momento así, la lucha política debe desaparecer"

Pedro Piqueras ha analizado la tensa visita de los reyes, Pedro Sánchez y Carlos Mazón a Paiporta, el epicentro de la DANA: "Se percibe una desconfianza grande entre las instituciones. Entre los autonómicos hacia el gobierno central, y del gobierno central hacia lo autonómico. Al final, echarse la culpa uno a los otros no es lo mejor…". "En un momento así, la lucha política debería desaparecer, es muy difícil tomar decisiones en caliente y pensar en caliente", prosigue el periodista.

El comunicador cree que "la visita no fue adecuada, no se debió hacer". "Ni el presidente de la Generalitat ni el presidente del Gobierno ni los Reyes de España han echado el agua", ha recordado para, finalmente, hacer una última reflexión: "Hay que tener la calma de pensar, de estar con los ciudadanos. Si yo hubiera perdido mi casa, hubiera perdido a un familiar y veo cómo está mi pueblo, estaría alteradísimo y enfadadísimo… pero si encima viene alguien y te altera cuando tú estás en un estado nervioso…".

"Yo quería decir que los reyes están bien, evidentemente. A pesar de todo el griterío, ellos llegan, se acercan… Están bien", continúa reflexionando Pedro Piqueras, quien sale en defensa de Pedro Sánchez: "Creo que estuvo bien retirar al presidente del Gobierno porque la agresividad fundamentalmente era contra él. Se le insultaba, se decía 'vamos a por él'. El riesgo de que la agresividad se transformara en un cuasi linchamiento, existía. A eso es lo que me refiero con que la visita seguramente no estaba bien calculada", sentencia.