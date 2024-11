Carlos Sobera se pronuncia así ante una retirada de 'First Dates': "Abandonaremos todos el barco"

Tras casi 10 años en emisión y más de 2.000 programas, 'First Dates' apunta maneras para convertirse en uno de los formatos más longevos de la parrilla. Tras tras pasar el doble millar de emisiones el pasado lunes 11 de noviembre, Carlos Sobera se ha sincerado en una reciente entrevista sobre uno de los aspectos más difíciles de las grabaciones. A su vez, ha querido pronunciarse sobre el tiempo que le queda al frente del programa de citas.

Desde que llegó a Cuatro en 2016, 'First Dates' se ha convertido en el dating show de la programación televisiva por excelencia. Y aunque los espectadores disfrutan de forma diaria de las pintorescas citas que el restaurante acoge cada noche, lo cierto es que el formato producido por Warner Bros tiene más trabajo del que muchos imaginan detrás.

Carlos Sobera en 'First Dates'

Precisamente sobre este aspecto se sinceraba Carlos Sobera en su última entrevista con Fórmula TV. "Este es el único programa diario que yo conozco que no se graba en un día, sino que se graba todos los días. Entonces hay que tener un gran amor y una gran pasión para estar todos los días grabando de lunes a viernes", señalaba el presentador, confesando que lo más duro es "madrugar y grabar cada día".

"Es una particularidad que hace que el programa tenga algo especial también", subrayó el rostro de Cuatro sobre el exigente ritmo de 'First Dates' para sorprender a los espectadores cada noche con una nueva tanda de citas e historias. "No se pueden traer 25 personas cada día y hacer que el esfuerzo de la producción del programa y la inversión fuera menor", explicó entonces el comunicador.

"Tienes que cuidarlo y mimarlo si quieres realmente que cada pareja que llega aquí dé lo mejor de sí misma", insistía Carlos Sobera, subrayando la importancia de del equipo detrás de 'First Dates', que se esfuerza día tras día para mantener la maquinaria en funcionamiento de forma casi ininterrumpida durante todo el año. Y es que, el dating show no es lo único que mantiene ocupado al presentador estos días.

"Entonces abandonaremos el barco, pero antes no"

El conductor del programa de citas compagina su puesto de maestro de ceremonias en Cuatro con las funciones de la obra 'Inmaduros', que actualmente se encuentra en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Fue precisamente cuando el citado medio preguntó por su apretada agenda cuando Sobera se sinceró sobre el tiempo que le queda al frente de las cámaras en Mediaset.

"Los presentadores cuando tenemos un éxito, y este lo es, lo que queremos es convivir con él hasta que ya falleces por muerte natural. Llega un momento en el que la edad pesa en los programas, en este llevamos casi 9 y no pesa, pero cuando llevemos 23 o 24 empezará a pesar. Entonces abandonaremos todos el barco, pero antes no", sentenciaba Carlos Sobera, dejando claro que aún no tiene planeado apartarse de la pequeña pantalla o 'First Dates'.