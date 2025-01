Carlos Sobera se plantó en 'GH Dúo' tras sobrepasarse líneas rojas: "Basta ya, ni una vez más"

Tras el toque de atención de Ion Aramendi a Álex Ghita el pasado martes, este jueves ha sido Carlos Sobera el que se ha puesto serio con los concursantes de 'GH Dúo'. Más enfadado que nunca, el presentador les ha lanzado una advertencia tras lo ocurrido entre Romina Malaspina y Álex.

Y es que, si algo está marcando esta tercera edición de 'GH Dúo' son las discusiones entre los participantes. El pasado martes, Ion Aramendi preguntó a Miguel Frigenti cómo quería que sus compañeros se dirigiesen a él, después de que el exnovio de Adara se refiriese a él en términos femeninos, en un claro gesto de homofobia. El periodista dejó claro que quería que fuese en masculino, ya que es un hombre.

Apenas unas horas después de este rapapolvo de Ion a Álex, este se convertía nuevamente en protagonista de otra discusión, pero, en esta ocasión, con Romina Malaspina. Ambos comenzaron a elevar el tono de voz y, en un momento dado, ella hizo referencia a las palabras con las que se refirió a Frigenti. Por tal motivo, comenzó a hablarle en femenino, provocando así un gran debate en la casa.

El nuevo toque de atención de Carlos Sobera a los concursantes

Tras la emisión de las imágenes de la discusión durante la gala de este jueves, 16 de enero, Carlos Sobera ha conectado con la casa, visiblemente enfadado. "Basta ya con utilizar el femenino con intención de ofender", les pedía, mucho más serio de lo que es habitual en él. Además, hacía referencia a las palabras de su compañero el pasado martes, cuando les advirtió que no se volvieran a repetir estas situaciones o tendrían que tomar medidas drásticas.

"Hemos dejado claro que es una línea roja que no se puede pasar ni una vez más. ¿Ha quedado claro?", preguntó con contundencia Carlos Sobera, recordándoles las líneas rojas de las que les habló Ion Aramendi durante el 'Límite 48 horas'. Romina, Álex y el resto de concursantes respondieron afirmativamente. "Perfecto", aseguraba el vasco, tras lo cual preguntaba directamente a los participantes si tenían algo que opinar al respecto.

La primera en tomar la palabra era la argentina. Y lo hacía para entonar el 'mea culpa': "Quiero pedir disculpas a mi compañero, a Álex y a todo el mundo. Después me arrepentí, se me fue la olla y quería pedirle disculpas", mientras miraba a su compañero para ver si las aceptaba. Acto seguido, el presentado preguntaba al entrenador personal si tenía algo más que añadir. "Disculpas aceptadas. Sin más comentarios. A todo el mundo se nos puede ir en un momento dado. Seguro que ninguno de nosotros lo volveremos a cometer", aseguró el joven.

El presentador amenaza con tomar medidas drásticas

"Las medidas serán drásticas y pueden suponer la continuidad de alguno de vosotros, así que vamos a evitarlo", sentenciaba Carlos Sobera, advirtiéndoles de lo que puede acabar sucediendo si continúan con esta actitud. Tras esto, se dirigió a Frigenti para saber si tenía algo que añadir, a lo que el colaborador televisivo respondió que había tenido una conversación con su compañero y ya estaba todo solucionado.

Dani Santos, por su parte, explicó que "al igual que hicimos con Álex, le dijimos a Romina que el comentario estaba mal". "Ella supo ver el error", añadió Maica. "Yo con Óscar que tengo confianza puedo hablarme con él en femenino pero no que se utilice con otra intención o para hacer daño a alguien", concluyó Frigenti, dejando claro que lo que verdaderamente le había molestado era la intencionalidad y no la palabra en sí. Por lo que Carlos Sobera pidió que no vuelva a repetirse, o, de lo contario, tendrá consecuencias.