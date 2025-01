Ion Aramendi le canta las cuarenta a Álex Ghita por su homofobia con Frigenti en 'GH DÚO'

'GH Dúo' está que arde, y eso que solo llevan dos semanas de convivencia. Tras la polémica generada con Ana Herminia y su falsa acusación sobre Javi, estos últimos días los protagonistas han sido Álex Ghita y Miguel Frigenti. Aunque forman pareja en el concurso, ambos han sacado a relucir sus diferencias.

Este martes, 14 de enero, durante la gala de 'Límite 24 horas', los concursantes han vuelto a enzarzarse en una fuerte discusión. Hasta tal punto que Ion Aramendi se ha visto obligado a pararle los pies a Álex Ghita por sus comentarios homófobos hacia Frigenti. El presentador ha entrado en directo en la casa anunciándoles que se iba a poner "un pelín serio".

Acto seguido, se ha dirigido primero al colaborador de Telecinco: "Habéis tenido un enfrentamiento hace unos minutos, quiero que me cuentes qué ha pasado". El concursante tomaba la palabra para explicar lo sucedido: "Lo que ha pasado básicamente es que cuando has desconectado se ha dirigido a mí llamándome campeona. El domingo me llamó tóxica. También me ha llamado Peppa Pig, cerda. Le he pedido ya mil veces que no me hable en femenino, que mi género es masculino, pero continuamente, para insultarme, me habla en femenino".

Ion Aramendi le pone los puntos sobre las íes a Álex Ghita

Por tal motivo, Ion Aramendi le ha pedido que aclarara con qué género quiere que se dirijan hacía él. A lo que Frigenti ha respondido: "En masculino, que es lo que soy, un hombre". Acto seguido, el presentador se dirigía a Álex Ghita para preguntarle si lo había entendido. "Sí, por supuesto", respondía el ex de Adara Molinero. Sin embargo, el conductor del programa ha insistido: "Quiero que me escuchéis todos, y sobre todo en este momento tú, Álex. Me voy a poner serio".

"Os lo dije el otro día y os lo vuelto a repetir. Mucho cuidado con dirigiros a los demás en términos que no corresponden y que son además una falta de respeto. Se puede debatir sin traspasar líneas rojas, y Álex, las estás pasando. A partir de ahora te diriges a Miguel en el género que él ha pedido, en masculino", ha sentenciado Ion.